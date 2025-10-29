Φωκάς Ευαγγελινός: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν ως χορευτής με τον Γιώργο Μαρίνο – Βγαίναμε αγγελούδια εμείς, γυμνοί»

Ο Φωκάς Ευαγγελινός βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτη καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαρίνο. Ο γνωστός χορογράφος θυμήθηκε με αγάπη την γνωριμία του με τον σπουδαίο καλλιτέχνη και αφηγήθηκε ένα στιγμιότυπο από την παράσταση στη Μέδουσα ως χορευτής.

«Η πρώτη μου ήταν ως χορευτής στη Μέδουσα με τον Γιώργο Μαρίνο. Είναι από τα πράγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου μ’ αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μου που μου ανοίγονται πόρτες…» είπε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Και πρόσθεσε: «Μπήκα στον Γιώργο Μαρίνο ως χορευτής κι εγώ δεν έφευγα. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Εμένα προσωπικά με λάτρευε και συνεχίσαμε μετά τη σχέση μας. Μ’ αγαπούσε πάρα πολύ»,

«Και τότε ήταν η πρώτη δουλειά του Μανώλη Παντελιδάκη – να δεις κάποιοι κύκλοι πώς έρχονται- ήμαστε άγγελοι και τραγουδούσαμε το τραγούδι “Τρεις άγγελοι ζωγραφίσαν με κραγιόνια βυσσινιά….” και βγαίναμε αγγελούδια εμείς γυμνοί, με ένα βρακάκι και φτερούγες που τις είχε κάνει ο Μανώλης, το 1987» αποκάλυψε.