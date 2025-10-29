Δένδιας από Πεντάγωνο: «Η εξέλιξη ενός κτιρίου-θεσμού συνιστά πρόοδο και σηματοδοτεί τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων»

Κατά την ομιλία του στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της νέας όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας εξήγγειλε ότι «πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».

Για τη νέα βιοκλιματική όψη, ανέφερε πως «τα κτίρια που στεγάζουν θεσμούς είναι μάρτυρες πολιτισμού» και εξήγησε ότι «η εξέλιξη ενός κτιρίου-θεσμού συνιστά πρόοδο και σηματοδοτεί τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Η μετάβαση στη νέα εποχή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ελευθερία και την ευημερία της Ελλάδας», τόνισε ο υπουργός αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις της «Ατζέντας 2030» που ήδη υλοποιούνται.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «για τη στήριξή του στην “Ατζέντα 2030″», τονίζοντας πως η στήριξη αυτή «δεν είναι χωρίς πολιτικό κόστος».

«Ο εξορθολογισμός της ιεραρχικής και οργανωτικής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων έφερε αυξήσεις στα στελέχη χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και του Έλληνα φορολογούμενο», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Στάθηκε στη σημασία του οράματος και του σταθερού πλαισίου για τη σταδιοδρομία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ συμπλήρωσε: «Οφείλουμε να ξεπεράσουμε την κουλτούρα του στατικού. Να επέμβουμε όποτε απαιτείται και να κωδικοποιήσουμε τους τρόπους της επέμβασης, ώστε να καταστούν αντιληπτοί από τους πολίτες. Οι συμβολισμοί πρέπει να συμπαρασύρουν τους συμπολίτες μας για να κατανοήσουν ότι ο κόσμος γύρω μας έχει οριστικά αλλάξει».

Για τη νέα όψη, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι λευκές περσίδες (που είναι τοποθετημένες περιμετρικά του) συμβολίζουν με την τριπλή οριζόντια διάκριση την οριζόντια διακλαδικότητα των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για την σκάλα εισόδου, «τη μεγαλύτερη της Ελλάδας», όπως είπε, ο κ. Δένδιας τη χαρακτήρισε «έργο τέχνης» που συμβολίζει την «προσταγμένη άνωθεν μετάβαση της Ελλάδας από το παρελθόν στο μέλλον».