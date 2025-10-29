Δένδιας από Πεντάγωνο: «Η εξέλιξη ενός κτιρίου-θεσμού συνιστά πρόοδο και σηματοδοτεί τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νίκος Δένδιας

Κατά την ομιλία του στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της νέας όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας εξήγγειλε ότι «πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».

Για τη νέα βιοκλιματική όψη, ανέφερε πως «τα κτίρια που στεγάζουν θεσμούς είναι μάρτυρες πολιτισμού» και εξήγησε ότι «η εξέλιξη ενός κτιρίου-θεσμού συνιστά πρόοδο και σηματοδοτεί τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Η μετάβαση στη νέα εποχή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ελευθερία και την ευημερία της Ελλάδας», τόνισε ο υπουργός αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις της «Ατζέντας 2030» που ήδη υλοποιούνται.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «για τη στήριξή του στην “Ατζέντα 2030″», τονίζοντας πως η στήριξη αυτή «δεν είναι χωρίς πολιτικό κόστος».

«Ο εξορθολογισμός της ιεραρχικής και οργανωτικής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων έφερε αυξήσεις στα στελέχη χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και του Έλληνα φορολογούμενο», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Στάθηκε στη σημασία του οράματος και του σταθερού πλαισίου για τη σταδιοδρομία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ συμπλήρωσε: «Οφείλουμε να ξεπεράσουμε την κουλτούρα του στατικού. Να επέμβουμε όποτε απαιτείται και να κωδικοποιήσουμε τους τρόπους της επέμβασης, ώστε να καταστούν αντιληπτοί από τους πολίτες. Οι συμβολισμοί πρέπει να συμπαρασύρουν τους συμπολίτες μας για να κατανοήσουν ότι ο κόσμος γύρω μας έχει οριστικά αλλάξει».

Για τη νέα όψη, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι λευκές περσίδες (που είναι τοποθετημένες περιμετρικά του) συμβολίζουν με την τριπλή οριζόντια διάκριση την οριζόντια διακλαδικότητα των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για την σκάλα εισόδου, «τη μεγαλύτερη της Ελλάδας», όπως είπε, ο κ. Δένδιας τη χαρακτήρισε «έργο τέχνης» που συμβολίζει την «προσταγμένη άνωθεν μετάβαση της Ελλάδας από το παρελθόν στο μέλλον».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Γερμανία: Σε δύο δόσεις η αύξηση στον κατώτατο μισθό

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 150 προσλήψεις στην Πυροσβεστική: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων

Αυτή είναι η πιο περίεργη τουριστική περιοχή – Άνδρας φέρεται να λιντσαρίστηκε και να κάηκε ζωντανός 6 ώρες μετά τη σύλληψή...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την καρδιά στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:44 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Ράπτη: «Δεν θα είμαι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού»

Η βουλευτής Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη, διέψευσε δημοσιεύματα που την παρου...
20:41 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Παπανδρέου: Καταγγέλλει συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Την αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Παπανδρέου, προκάλεσε η συμμετοχή της ορ...
20:03 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Αυτή είναι η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε μια νέα εποχή περνά το ιστορικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αποκαλύπτει τη νέα...
19:46 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νατσιός: «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποτινάξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών»

«Δε θα σταματήσει ποτέ η “Νίκη” να αγωνίζεται για να αποτινάξει από την ιστορία μα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς