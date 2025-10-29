Νίκος Παπανδρέου: Καταγγέλλει συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νίκος Παπανδρέου

Την αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Παπανδρέου, προκάλεσε η συμμετοχή της οργάνωσης «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία» στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Παπανδρέου αναφέρει ότι «τα μέλη της “Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας” φωτογραφίζονται με καλυμμένα πρόσωπα όπως τα “τάγματα εφόδου” της εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή”» .

«Διαμαρτύρομαι έντονα για το ότι επετράπη η συμμετοχή της οργάνωσης “Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία” στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Αιτούμαι από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να διερευνήσει το θέμα και να εντοπίσει το ποιος φέρει την ευθύνη αυτής της συμμετοχής, αν δεν ήταν ο ίδιος. Αιτούμαι από τον Πρωθυπουργό της χώρας να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία των πολιτειακών θεσμών της χώρας και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, με την ίδια σπουδή που το έπραξε για το θέμα του “Άγνωστου Στρατιώτη”» τόνισε ο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Σε αντίθετη περίπτωση θα φέρουν αντικειμενικές και ιστορικές ευθύνες» καταλήγει

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Παπανδρέου:

«Η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία είναι μια οργάνωση με απόψεις που στρέφονται εναντίον του Πολιτεύματος, της Ελληνικής Δημοκρατίας και εν τελεί της ελληνικής κοινωνίας. Στις δημόσιες παρεμβάσεις της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο- η οργάνωση καταφέρεται με χυδαιότητα κατά κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, χαρακτηρίζοντας τα “πολιτική ψώρα”, καλεί σε στήριξη εκδοτικών πονημάτων των πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, καταθέτει στεφάνια σε μνημεία εθνικού διχασμού, χαρακτηρίζει “παχύδερμα” Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές και τα μέλη της φωτογραφίζονται με καλυμμένα πρόσωπα όπως τα “τάγματα εφόδου” της εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή”.

Είναι με αίσθημα κατάπληξης που όλοι γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Η Εθνική Ανεξαρτησία είναι προνόμιο όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, είναι συνώνυμο της Δημοκρατίας μας και δεν προσφέρεται για την έκφραση ακραίων και αντιδημοκρατικών απόψεων, οι οποίες προσβάλλουν τους αγώνες του ελληνικού λαού και το Εθνόσημο.

Η έννοια της παρέλασης των “πολιτικών τμημάτων” συνιστά θεσμό για την απόδοση τιμής στο εθελοντισμό και την προσφορά στον συνάνθρωπο και όχι για κηρύγματα μίσους και μισαλλοδοξίας από μια οργάνωση με σαφή υπέρ-ακροδεξιά χαρακτηριστικά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε μεγάλο βαθμό την στρατιωτική παρέλαση παρακολουθούν ανήλικοι και παιδιά. Θεωρώ αδιανόητο ότι η Συντεταγμένη Πολιτεία και η ελληνική Κυβέρνηση φέρονται να νομιμοποιούν την έκφραση ακραίων και συντηρητικών απόψεων, κάποιες μάλιστα εκ των οποίων βρίθουν μισογυνισμού και μάλιστα μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών.

Για όλους αυτούς του λόγους και με βάση την κοινή λογική και με βάση τον πραγματικό Πατριωτισμό, όπου θέλει όλους του Έλληνες ενωμένους και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, ο οποίος μου έκανε την τιμή να τον εκπροσωπώ:

Διαμαρτύρομαι έντονα για το ότι επετράπη η συμμετοχή της οργάνωσης “Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία” στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Αιτούμαι από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να διερευνήσει το θέμα και να εντοπίσει το ποιος φέρει την ευθύνη αυτής της συμμετοχής, αν δεν ήταν ο ίδιος.

Αιτούμαι από τον Πρωθυπουργό της χώρας να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία των πολιτειακών θεσμών της χώρας και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, με την ίδια σπουδή που το έπραξε για το θέμα του “Άγνωστου Στρατιώτη”.

Σε αντίθετη περίπτωση θα φέρουν αντικειμενικές και ιστορικές ευθύνες.

Η ανάρτηση της οργάνωσης για την συμμετοχή της στην παρέλαση της 28η Οκτωβρίου:

20:44 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Ράπτη: «Δεν θα είμαι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού»

Η βουλευτής Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη, διέψευσε δημοσιεύματα που την παρου...
20:03 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Αυτή είναι η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε μια νέα εποχή περνά το ιστορικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αποκαλύπτει τη νέα...
19:46 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νατσιός: «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποτινάξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών»

«Δε θα σταματήσει ποτέ η "Νίκη" να αγωνίζεται για να αποτινάξει από την ιστορία μα...
19:30 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για Βούλτεψη: «Ξεπέρασε τον εαυτό της – Ισχυρίστηκε ότι ευθυνόμαστε για τους νεκρούς των Τεμπών»

«Μνημείο αθλιότητας αλλά και τοξικότητας» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις σημερινές δηλώσεις της ...
