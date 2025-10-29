Ζωή Ράπτη: «Δεν θα είμαι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ζωή Ράπτη

Η βουλευτής Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη, διέψευσε δημοσιεύματα που την παρουσίαζαν ως υποψήφια δήμαρχο του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Η κ. Ράπτη, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια ενασχόλησή της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και τους στενούς της δεσμούς με τη γενέτειρά της, όπου και υπηρέτησε για για 14 χρόνια, τονίζοντας πως κίνητρο αποτελεί το ειλικρινές της ενδιαφέρον για την πρόοδό του.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το δημοσίευμα που με εμφανίζει να εξετάζω το ενδεχόμενο να είμαι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού.

Υπηρέτησα με αφοσίωση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, για 14 χρόνια στη γενέτειρά μου, τον δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, στον οποίο διατηρώ ισχυρούς δεσμούς και ειλικρινές ενδιαφέρον για την πρόοδό του.

Ωστόσο, σήμερα διανύω την τρίτη μου θητεία ως Βουλευτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, έχοντας ήδη υπηρετήσει ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος και ως Υφυπουργός σε δύο κυβερνητικές θέσεις.

Στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027 θα ζητήσω και πάλι την ψήφο των συμπολιτών μου, προκειμένου να συνεχίσω να εργάζομαι αδιάλειπτα για τη στήριξή τους».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Γερμανία: Σε δύο δόσεις η αύξηση στον κατώτατο μισθό

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 150 προσλήψεις στην Πυροσβεστική: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων

Αυτή είναι η πιο περίεργη τουριστική περιοχή – Άνδρας φέρεται να λιντσαρίστηκε και να κάηκε ζωντανός 6 ώρες μετά τη σύλληψή...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την καρδιά στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:41 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Παπανδρέου: Καταγγέλλει συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Την αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Παπανδρέου, προκάλεσε η συμμετοχή της ορ...
20:03 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Αυτή είναι η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε μια νέα εποχή περνά το ιστορικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αποκαλύπτει τη νέα...
19:46 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νατσιός: «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποτινάξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών»

«Δε θα σταματήσει ποτέ η “Νίκη” να αγωνίζεται για να αποτινάξει από την ιστορία μα...
19:30 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για Βούλτεψη: «Ξεπέρασε τον εαυτό της – Ισχυρίστηκε ότι ευθυνόμαστε για τους νεκρούς των Τεμπών»

«Μνημείο αθλιότητας αλλά και τοξικότητας» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις σημερινές δηλώσεις της ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς