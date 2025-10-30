Ολλανδία: Ο πρώην Επίτροπος Τίμερμανς παραιτείται από αρχηγός κόμματος έπειτα από τα αποτελέσματα τις βουλευτικές εκλογές

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (29/10) ότι παραιτείται από τη θέση του επικεφαλής της συμμαχίας Πράσινης Αριστεράς και Εργατικού Κόμματος μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

Ολλανδία: Ήττα της ακροδεξιάς και του Βίλντερς δείχνουν τα exit polls – Ανατροπή στις κάλπες με τον Γιέτεν στον δρόμο για την πρωθυπουργία

«Απόψε, αποχωρώ από τη θέση μου ως επικεφαλής κόμματος, με βαριά καρδιά», δήλωσε ο Τίμερμανς σε ομιλία του.

Οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα δείχνουν ότι η συμμαχία του προβλέπεται να λάβει 20 έδρες στο κοινοβούλιο, έναντι 25 που είχε στην προηγούμενη σύνθεση του κοινοβουλίου.

