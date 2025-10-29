Ολλανδία: Ήττα της ακροδεξιάς και του Βίλντερς δείχνουν τα exit polls – Ανατροπή στις κάλπες με τον Γιέτεν στον δρόμο για την πρωθυπουργία

Φωτογραφία: Reuters

Οι Ολλανδοί ψηφοφόροι φαίνεται πως έβαλαν φρένο στην ακροδεξιά στροφή της χώρας, δίνοντας προβάδισμα στο κεντρώο κόμμα D66 και ανοίγοντας τον δρόμο για τον 38χρονο Ρομπ Γιέτεν να γίνει ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του exit poll της Τετάρτης, το D66 αναμένεται να κερδίσει 27 έδρες στη Βουλή των 150 εδρών, ξεπερνώντας το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Χερτ Βίλντερς, το οποίο συγκεντρώνει 25 έδρες.

Φωτογραφία: Reuters

Το exit poll έχει περιθώριο σφάλματος έως και τρεις έδρες.

Στα κεντρικά γραφείο του D66, ξέσπασαν επευφημίες και συνθήματα «Yes, we can» (Ναι, μπορούμε), ενώ ο κόσμος κυμάτιζε ολλανδικές σημαίες, πανηγυρίζοντας για τη νίκη.

Φωτογραφία: Reuters

Η δημοτικότητα του Γιέτεν αυξήθηκε κατακόρυφα τον τελευταίο μήνα, υποσχόμενος το τέλος μιας πολιτικής εποχής που κυριαρχήθηκε από τον Βίλντερς.

Το εθνικιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα PVV του Βίλντερς, που είχε γνωρίσει μια σύντομη περίοδο συμμετοχής στην κυβέρνηση, φαίνεται τώρα να χάνει έδαφος. Τα παραδοσιακά κόμματα, από την αριστερά έως τη δεξιά, έχουν αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβερνητικό συνασπισμό μαζί του.

Για να σχηματιστεί κυβέρνηση στην Ολλανδία απαιτούνται 76 έδρες, και ένα πιθανό σενάριο περιλαμβάνει συνεργασία του D66 με τους συντηρητικούς Χριστιανοδημοκράτες (CDA), το κεντροδεξιό VVD και με τους Πράσινους-Εργατικούς. Ωστόσο, η συγκρότηση σταθερών κυβερνητικών συνασπισμών θεωρείται δύσκολη υπόθεση και οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν μήνες.

Οι εκλογές στην Ολλανδία θεωρήθηκαν ως ένα κρίσιμο τεστ για το αν η ακροδεξιά μπορεί να επεκτείνει την επιρροή της ή αν έχει φτάσει στα όριά της σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα ίσως υποδηλώνει ότι υπάρχουν περιορισμοί στη διαχρονική της απήχηση.

Ο Βίλντερς, γνωστός για τη σκληρή αντιισλαμική του ρητορική, είχε κερδίσει μια απροσδόκητη νίκη στις εκλογές του 2023, όταν το κόμμα του εισήλθε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο, αποχώρησε ο ίδιος από τη δεξιά του συμμαχία τον Ιούνιο, προκαλώντας νέες εκλογές, καθώς οι εταίροι του απέρριψαν το μεταναστευτικό του σχέδιο.

