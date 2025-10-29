Άδωνις Γεωργιάδης: Εύσημα στον Νίκο Δένδια για την πρόσοψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων»

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απέδωσε τα εύσημα στον στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το έργο, που όπως σημείωσε συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου στο Πεντάγωνο. Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης @NikosDendias για το όραμά του για ένα έργο που συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και που ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας. Εύγε και στον καθηγητή κ. Βαρώτσο για την έμπνευσή του, αλλά φυσικά και στον χορηγό κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο».

