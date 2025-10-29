Άδωνις Γεωργιάδης: Εύσημα στον Νίκο Δένδια για την πρόσοψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων»

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απέδωσε τα εύσημα στον στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το έργο, που όπως σημείωσε συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας.

Αυτή είναι η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου στο Πεντάγωνο. Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης @NikosDendias για το όραμά του για ένα έργο που συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και που ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας. Εύγε και στον καθηγητή κ. Βαρώτσο για την έμπνευσή του, αλλά φυσικά και στον χορηγό κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο».

Δείτε την ανάρτησή του υπουργού Υγείας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Υπουργείου Οικονομικών: Τι αποφασίστηκε για τη χρηματοδότηση των δήμων – Τα ανοιχτά ζητήματα

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:54 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Τρυπιτσίδη: «Ο Οργανισμός ήταν υποχρεωμένος να ελέγξει την νομιμότητα των αιτήσεων»

«Αυστηρά οριοθετημένο θεσμικά και σε πλήρη γνώση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το έργο της “ΓΑΙΑ Επιχ...
20:44 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Ράπτη: «Δεν θα είμαι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού»

Η βουλευτής Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη, διέψευσε δημοσιεύματα που την παρου...
20:41 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Παπανδρέου: Καταγγέλλει συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Την αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Παπανδρέου, προκάλεσε η συμμετοχή της ορ...
20:03 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Αυτή είναι η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε μια νέα εποχή περνά το ιστορικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αποκαλύπτει τη νέα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς