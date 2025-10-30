Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι έκλεψαν αυτοκίνητο και πήγαν στο αστυνομικό τμήμα για να ομολογήσουν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Συνοδευόμενοι από τους κηδεμόνες τους, τρεις ανήλικοι μετέβησαν σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, όπου ομολόγησαν την κλοπή ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι (δύο 14χρονοι κι ένας 15χρονος) είχαν προβεί, από κοινού, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, στην κλοπή του οχήματος, από περιοχή της Τούμπας. Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε μία ώρα αργότερα, όταν οι ανήλικοι το εγκατέλειψαν, ενώ επιστράφηκε στη νόμιμη κάτοχό του.

Ένα 24ωρο αργότερα, οι δράστες μετέβησαν αυτοβούλως, συνοδεία των κηδεμόνων τους, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, όπου ομολόγησαν την πράξη τους. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

 

 

