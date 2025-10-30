ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια για φυγή προς τα εμπρός – Τα βλέμματα στρέφονται στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ

Αυτογκόλ, φάλτσα, εσωστρέφεια. Αυτές οι λέξεις συνοδεύουν τις τελευταίες ημέρες το ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση Παπαβασιλείου και την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να αφήσουν πίσω τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και να επικεντρωθούν στην προώθηση της ατζέντας του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες είχε συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών με βασικό θέμα την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Επιπλέον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επανακαταθέσει στη Βουλή την επίκαιρη ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.

Ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ στρέφεται και προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που προγραμματίζουν πανελλαδικές κινητοποιήσεις τον Νοέμβριο. Το επιτελείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζει συνέδριο για τους αγρότες στη Λάρισα την 1η Νοεμβρίου.

Οι διαφωνίες, όμως, στο εσωκομματικό μέτωπο παραμένουν με αρκετά στελέχη να σχολιάζουν την καθήλωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν συνεδριάσει τα όργανα του κόμματος και δεν έχει δοθεί ο οδικός χάρτης για το Συνέδριο αλλά και την «γραμμή» του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές και τις συνεργασίες.

Αν και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει στις δημόσιες τοποθετήσεις του οποιαδήποτε συζήτηση για συγκυβέρνηση με την ΝΔ εντούτοις στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επιθυμούν η θέση αυτή να αποτυπωθεί και σε συλλογική απόφαση του κόμματος στο Συνέδριο.

Έτσι τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, όπου αναμένεται να αποτυπωθούν οι εσωκομματικές διαφωνίες, ενστάσεις και προτάσεις. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το εάν η Πολιτική Γραμματεία θα τρέξει τις διαδικασίες και θα ορίσει τις ημερομηνίες του Συνεδρίου.

Επανέρχεται η «παλιά φρουρά»

Η εικόνα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχει θορυβήσει την ηγεσία και ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να αναζητά λύσεις προκειμένου να αποφύγει έναν κύκλο εσωστρέφειας που θα ήταν επιζήμιος για το κόμμα στην παρούσα συγκυρία.

Σύμφωνα με την «Απογευματινή», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αν και μέχρι σήμερα είχε πορευθεί με τα νέα στελέχη του κόμματος τώρα επαναφέρει στην ενεργό δράση στελέχη της «παλιάς φρουράς». Το επιτελείο Ανδρουλάκη δρομολογεί τη σύσταση νέου Τομέα Επικοινωνίας και τη δημιουργία Επιτροπής Διεύρυνσης, της οποίας γραμματέας θα είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Η επιτροπή θα έχει ως αποστολή την αναζήτηση νέων προσώπων και πολιτικών ρευμάτων που μπορούν να ενισχύσουν την παράταξη, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια επιστροφής στην παραδοσιακή κοινωνική και πολιτική βάση της Κεντροαριστεράς.

Επίσης στα παρασκήνια δραστηριοποιείται και άλλο ένα βασικό στέλεχος της «παλιάς φρουράς», ο Κώστας Λαλιώτης. Μετά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη δύο δικοί του άνθρωποι, σύμφωνα με την «Απογευματινή», ανέλαβαν καίριες θέσεις στο κόμμα. Ο Δημήτρης Κατσικάρης διορίστηκε στην ηγεσία του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ και ο Πέτρος Λάμπρου ανέλαβε την Επιτροπή Ψηφοδελτίων.