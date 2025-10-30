Τηλεθέαση (29/10): Άγιος Έρωτας ή Αλ Τσαντίρι Νιουζ; – Τι επέλεξαν οι τηλεθεατές

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έκανε πρεμιέρα στο κανάλι Mega η εκπομπή Αλ Τσαντίρι Νιουζ με παρουσιαστή τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στην prime time. Αναλυτικά οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 16,8%, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε το 19,4%. Παράλληλα, η σειρά Άγιος Έρωτας κατέγραψε 17,3% στο δυναμικό και 20,4% στο γενικό σύνολο.

Παρακάτω μπορείς να δεις αναλυτικά τα ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό Άγιος Έρωτας 17,3 % Αλ Τσαντίρι Νιουζ 16,8 % Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,1 % Φάρμα 9,6 % Grand Hotel 8,3 % Η Ελλάδα ψηφίζει 4,2 % Το Παιδί 3,6 % Καλά θα πάει κι αυτό 1,6 %

Γενικό Σύνολο