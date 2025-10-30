Τηλεθέαση (29/10): Άγιος Έρωτας ή Αλ Τσαντίρι Νιουζ; – Τι επέλεξαν οι τηλεθεατές

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έκανε πρεμιέρα στο κανάλι Mega η εκπομπή Αλ Τσαντίρι Νιουζ με παρουσιαστή τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στην prime time. Αναλυτικά οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης.
Στο δυναμικό κοινό η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 16,8%, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε το 19,4%. Παράλληλα, η σειρά Άγιος Έρωτας κατέγραψε 17,3% στο δυναμικό και 20,4% στο γενικό σύνολο.
Παρακάτω μπορείς να δεις αναλυτικά τα ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|17,3 %
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|16,8 %
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|14,1 %
|Φάρμα
|9,6 %
|Grand Hotel
|8,3 %
|Η Ελλάδα ψηφίζει
|4,2 %
|Το Παιδί
|3,6 %
|Καλά θα πάει κι αυτό
|1,6 %
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|20,4 %
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|19,4 %
|Grand Hotel
|14,8 %
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|14 %
|Φάρμα
|8,9 %
|Η Ελλάδα ψηφίζει
|3,9 %
|Το Παιδί
|2,7 %
|Καλά θα πάει κι αυτό
|1,4 %