Τηλεθέαση (29/10): Άγιος Έρωτας ή Αλ Τσαντίρι Νιουζ; – Τι επέλεξαν οι τηλεθεατές

Enikos Newsroom

Media

τηλεθέαση

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έκανε πρεμιέρα στο κανάλι Mega η εκπομπή Αλ Τσαντίρι Νιουζ με παρουσιαστή τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στην prime time. Αναλυτικά οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 16,8%, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε το 19,4%. Παράλληλα, η σειρά Άγιος Έρωτας κατέγραψε 17,3% στο δυναμικό και 20,4% στο γενικό σύνολο.

Παρακάτω μπορείς να δεις αναλυτικά τα ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 17,3 %
Αλ Τσαντίρι Νιουζ 16,8 %
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,1 %
Φάρμα 9,6 %
Grand Hotel 8,3 %
Η Ελλάδα ψηφίζει 4,2 %
Το Παιδί 3,6 %
Καλά θα πάει κι αυτό 1,6 %

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 20,4 %
Αλ Τσαντίρι Νιουζ 19,4 %
Grand Hotel 14,8 %
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14 %
Φάρμα 8,9 %
Η Ελλάδα ψηφίζει 3,9 %
Το Παιδί 2,7 %
Καλά θα πάει κι αυτό 1,4 %

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Τα συμπτώματα στο πόδι που μπορεί να είναι πρώιμα σημάδια καρκίνου του παγκρέατος

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται σήμερα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Γιατί ενδέχεται να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή τους και τι θα ισχύσει για τον  ...

ChatGPT Atlas: Το νέο πρόγραμμα περιήγησης της OpenAI είναι «90% πιο ευάλωτο» σε επιθέσεις από το Google Chrome – Τι λέει ν...

Πώς είναι σήμερα το «Hotel of Doom» που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν; Ποιες οι φιλοδοξίες του «αύριο»;
περισσότερα
10:31 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Burgers που τιμούν την παράδοση, αναδ...
09:52 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Στις 30 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τον Αγι...
08:12 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ενώπιος Ενωπίω: Πρεμιέρα απόψε στις 24:00 – Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Αχιλλέας Μπέος

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρ...
21:30 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ασπασία «θάβει» το όνειρό της και η Μαγδαληνή βλέπει έναν διαφορετικό Οδυσσέα

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται απόψε στις 22:30 στο νέο επεισόδιο της αισθηματικής σειράς το...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς