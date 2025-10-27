Δανάη Μπάρκα: Το τρυφερό βίντεο με τη γιαγιά της – «Όπως μας φρόντισαν, να τους φροντίζουμε»

Enikos Newsroom

lifestyle

Η Δανάη Μπάρκα με τη γιαγιά της, Τούλα

Ένα τρυφερό βίντεο με την πολυαγαπημένη γιαγιά της ανέβασε η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Σε αυτό απεικονίζεται η Δανάη Μπάρκα να περιποιείται και να φροντίζει τη γιαγιά, Τούλα. Της δίνει να φάει, της φτιάχνει τα μαλλιά, την σηκώνει για να παρακολουθήσουν τηλεόραση και κουβεντιάζουν.

«Η ημέρα σήμερα ήταν αφιερωμένη στην ωραιότερη αγκαλιά του κόσμου (μου).❤ Γιαγιά Τούλα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο και τόνισε στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα σε όλους:  «Όπως μας φρόντισαν, να τους φροντίζουμε».

