Δανάη Μπάρκα: Η ξαφνική αλλαγή στην εμφάνισή της που… τρέλανε τους ακόλουθούς της – «Επιστροφή στα φυσικά»

Ταξίδι αναψυχής στην Πρέβεζα απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Δανάη Μπάρκα, η οποία ξάφνιασε τους θαυμαστές της, καθώς αποφάσισε να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της.

Η λαμπερή ηθοποιός και παρουσιάστρια που το περασμένο καλοκαίρι είχε βάψει τα μαλλιά της ξανθά τόσο για τον ρόλο της στην παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» όσο και γιατί ήθελε να κάνει μία ανανέωση, επέστρεψε στο φυσικό της χρώμα, ενώ ταυτόχρονα υιοθέτησε ένα καρέ κούρεμα.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε το νέο της look στα social media.

«Επιστροφή στα φυσικά», έγραψε ως λεζάντα η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια και πόζαρε στον φακό του κινητού της. Αμέσως μετά ανέβασε τη selfie της στο Instagram της για να μοιραστεί τα νέα της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Στην Πρέβεζα βγαίνεις για έναν καφέ και γυρνάς με άλλο μαλλί», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.