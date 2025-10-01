Δανάη Μπάρκα: «Υπάρχουν κορίτσια που μου λένε “έβαλα πρώτη φορά μαγιό” γιατί με έκανες να πιστέψω ότι είμαι όμορφη»

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά» ήταν το βράδυ της Τρίτης η Δανάη Μπάρκα, που αναφέρθηκε σε άγνωστα περιστατικά της μέχρι τώρα καριέρας της, αλλά και σε ζητήματα από την καθημερινότητά της.

Δανάη Μπάρκα: «Υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι συγκλονιστικοί και άλλοι που έχουν ξεπεράσει τα όρια»

Σε επισήμανση για την κοινωνική της συνεισφορά στο θέμα της απενοχοποίησης των γυναικών αναφορικά με το μέγεθος και τα κιλά τους η Δανάη Μπάρκα απάντησε επικαλούμενη ένα προσωπικό περιστατικό άγνωστο στο ευρύ κοινό από τις πρόσφατες διακοπές της στα νησιά των Κυκλάδων: «Ήμουν τελευταία στη Σέριφο και ήμουν με την παρέα μου σε μια εντελώς άλλη φάση, είχαμε βάλει στο ηχείο τραγούδια καθώς καθόμασταν στο ταβερνάκι… Χορεύαμε, τραγουδούσαμε… Κι έρχεται ένα πανέμορφο κορίτσι και μου λέει “μπορώ να σε απασχολήσω λίγο;” “βέβαια”, της λέω… Μου λέει συγγνώμη που σε διακόπτω είμαι εδώ διακοπές με την αδελφή μου και θέλω να σου πω ότι έχουμε χάσει τη μαμά μας πρόσφατα, αλλά κάθε πρωί άνοιγε την τηλεόραση κι έλεγε “βάλτε μου τη Δαναΐτσα”, ακόμη κι όταν ήταν βαριά άρρωστη», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνεις ότι όποιος κι  αν το ακούσει, από τους ανθρώπους της τηλεόρασης που μπαίνουν στα σπίτια μας, είναι σοκαριστικό… Το ότι υπάρχουν κορίτσια που με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε “είμαι 27 κι έβαλα πρώτη φορά μαγιό γιατί με έκανες να πιστεύω ότι είμαι όμορφη” είναι από τη μία πολύ συγκινητικό, από την άλλη είναι πολύ στενάχωρο. Δηλαδή, θα προτιμούσα να μην το ακούω, να μην χρειάζεται δηλαδή κάποιος να παίρνει δύναμη από κάποιον άλλον για να αγαπήσει το εαυτό του… Είναι τόσο άδικο και πολύ λυπηρό».

«Οπότε σε κάποιες στιγμές αισθάνομαι μαγικά, όταν κάποιος με πλησιάζει και μου λέει ότι παίρνω δύναμη από σένα ή ντύνομαι για σένα ή βάφομαι επειδή βάφεσαι εσύ ή οτιδήποτε μου πουν, από την άλλη όμως με στεναχωρεί πολύ μέσα μου το να ξέρω ότι εκεί έξω υπάρχει ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που δεν αγκαλιάζει τον εαυτό του γιατί οι γύρω του τού έχουν στερήσει αυτή την αγκαλιά. Μου φαίνεται πολύ πληγωτικό…», τόνισε η παρουσιάστρια.

