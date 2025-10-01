Φιλιππίνες: Κοντά στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νήσο Σεμπού

Enikos Newsroom

διεθνή

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΣΕΙΣΜΟΣ

Περίπου 20 άνθρωποι είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός του σεισμού που έπληξε την Τρίτη (30/9) τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες, προκαλώντας καταστροφές και διακοπή της ηλεκτροδότησης, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της ασιατικής χώρας.

Φιλιππίνες: 5 νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Για 17 νεκρούς κάνουν λόγο οι Manila Times

Συγκεκριμένα δεκατρείς άνθρωποι – εννέα ενήλικοι και τέσσερα παιδιά – έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μπόγκο και άλλοι τέσσερις στη γειτονική Σαν Ρεμίγιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Manila Times.

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν κατολίσθηση παρέσυρε τα σπίτια τους στην πόλη Μπόγκο, στο βόρειο τμήμα της νήσου Σεμπού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος των σωστικών συνεργείων.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ABS-CBN της Μανίλας μετέδωσε ότι τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από αθλητικό κέντρο που κατέρρευσε στο Σαν Ρεμίγιο, και ένα παιδί σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από συντρίμμια σε άλλο σημείο της πόλης.

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους, δήλωσε ο Γουίλσον Ράμος, αξιωματούχος των περιφερειακών υπηρεσιών διάσωσης. «Ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια», τόνισε στο AFP.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται στην περιοχή.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης πως ένα σχολείο και ένα εμπορικό κτίριο κατέρρευσαν στο νησί Μπανταγιάν. Ο σεισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο Σεμπού και σε γειτονικά νησιά, επισημαίνουν.

«Ένιωσα ότι θα πέσουμε κάτω. Είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο», δήλωσε η Άγκνες Μέρτσα, νοσηλεύτρια στο Μπανταγιάν. «Οι γείτονες έφυγαν τρέχοντας. Δύο νεαροί βοηθοί μου κρύφτηκαν κάτω από ένα τραπέζι, όπως είχαν διδαχθεί στους προσκόπους», αφηγήθηκε η 65χρονη στο AFP.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο επώδυνη σχέση της ζωής σας μπορεί να είναι με κάποιον που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Υπόμνημα του Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών στο υπουργείο Εργασίας – Οι 7 προτάσεις που κατέθεσαν

Νίκος Δένδιας: Αλλαγές σε όλα τα επίπεδα στις Ένοπλες Δυνάμεις – Παρουσιάστηκε ο «χάρτης μετάβασης» στη νέα εποχή

Νέα οθόνη Apple και MacBook με M5 έρχονται έως το πρώτο τρίμηνο του 2026

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:20 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Πάπας Λέων: Εξέφρασε την ελπίδα η Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για την Γάζα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε το βράδυ της Τρίτης (30/9) την ελπίδα του ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντό...
23:14 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Έχει δυναμική, αλλά του λείπουν οι λεπτομέρειες – Ανάλυση του BBC

Το πλαίσιο συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ανοικο...
22:59 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Φιλιππίνες: 5 νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Για 17 νεκρούς κάνουν λόγο οι Manila Times

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες ...
22:48 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Αναστάτωση στην Τουρκία από δηλώσεις του Φιντάν για τους κινητήρες των εγχώριων μαχητικών ΚΑΑΝ – Άλλα ξέρει ο Πρόεδρος, άλλα λέει ο ΥΠΕΞ

Τριβές έχουν προκαλέσει στην Τουρκία, οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε συ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης