Φιλιππίνες: Κοντά στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νήσο Σεμπού

Περίπου 20 άνθρωποι είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός του σεισμού που έπληξε την Τρίτη (30/9) τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες, προκαλώντας καταστροφές και διακοπή της ηλεκτροδότησης, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της ασιατικής χώρας.

Συγκεκριμένα δεκατρείς άνθρωποι – εννέα ενήλικοι και τέσσερα παιδιά – έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μπόγκο και άλλοι τέσσερις στη γειτονική Σαν Ρεμίγιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Manila Times.

Heart-wrenching footage from the Philippines A powerful 6.9 quake rocked Cebu damaging historic churches and forcing residents to flee homes amid booming noises and falling debris. At least 6 confirmed deaths so far.Let’s amplify Filipino voices and donate to relief.#earthquake pic.twitter.com/gmxtaExikX — Saniya Khan (@KhanSaniya07) September 30, 2025

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν κατολίσθηση παρέσυρε τα σπίτια τους στην πόλη Μπόγκο, στο βόρειο τμήμα της νήσου Σεμπού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος των σωστικών συνεργείων.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ABS-CBN της Μανίλας μετέδωσε ότι τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από αθλητικό κέντρο που κατέρρευσε στο Σαν Ρεμίγιο, και ένα παιδί σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από συντρίμμια σε άλλο σημείο της πόλης.

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους, δήλωσε ο Γουίλσον Ράμος, αξιωματούχος των περιφερειακών υπηρεσιών διάσωσης. «Ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια», τόνισε στο AFP.

A strong offshore earthquake with a preliminary magnitude of 6.9 shook the central Philippines late Tuesday, sending panicked people dashing out into streets, damaging a stone church and prompting a local tsunami warning. pic.twitter.com/GKHcECPheR — The Associated Press (@AP) September 30, 2025

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται στην περιοχή.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης πως ένα σχολείο και ένα εμπορικό κτίριο κατέρρευσαν στο νησί Μπανταγιάν. Ο σεισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο Σεμπού και σε γειτονικά νησιά, επισημαίνουν.

«Ένιωσα ότι θα πέσουμε κάτω. Είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο», δήλωσε η Άγκνες Μέρτσα, νοσηλεύτρια στο Μπανταγιάν. «Οι γείτονες έφυγαν τρέχοντας. Δύο νεαροί βοηθοί μου κρύφτηκαν κάτω από ένα τραπέζι, όπως είχαν διδαχθεί στους προσκόπους», αφηγήθηκε η 65χρονη στο AFP.

⚡️Powerful M6.9 Earthquake Rocks Philippines 🇵🇭 – Tremors Knockout Lights at Church on Bantayan Island pic.twitter.com/TtVxqJH0V3 — RT_India (@RT_India_news) September 30, 2025

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.