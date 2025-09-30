Ιδανική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό που επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια για την πρώτη αγωνιστική της φετινής Euroleague με 96-102.
Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Πρεμιέρα με… 100άρα στη Βιτόρια
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
1 ώρα πριν
Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Οι 350 εικονικές εταιρείες και οι «αχυρανθρώποι» που στρατολογούσε το κύκλωμα – Η σύνδεση με την Greek Mafia και η μπίζνα εκατομμυρίων
57 λεπτά πριν
Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Έχει δυναμική, αλλά του λείπουν οι λεπτομέρειες – Ανάλυση του BBC
1 ώρα πριν
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φωτιές άναψε» η κατάθεση Σημανδράκου – Οι δεσμευμένοι ΑΦΜ, ο «Φραπές», η παραίτηση και η νέα κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης
1 ώρα πριν
Πυροβολισμοί στη Δροσιά: «Είχε δεχτεί ξανά επιθέσεις στο παρελθόν» – Η μαρτυρία φίλου του 38χρονου θύματος και το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές
2 ώρες πριν
Ύπνος: Ειδικός αποκαλύπτει την άσκηση γιόγκα που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε «σαν μωρό»
3 ώρες πριν
Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι προικισμένοι με μοναδική γοητεία
5 λεπτά πριν
ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα του νερού σε περιοχές των νοτίων προαστίων Αττικής
18 λεπτά πριν
Άδωνις Γεωργιάδης για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Αν πω τη γνώμη μου θα γίνει μεγάλη φασαρία…»
45 λεπτά πριν