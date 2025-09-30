Σοκ στη Λαμία: Επιδειξίας αυνανιζόταν μέσα σε αστικό λεωφορείο – Συνελήφθη από την αστυνομία

Ξεπέρασε κάθε όριο νεαρός που κινούνταν με αστικό λεωφορείο με προορισμό την Ανθήλη στη Λαμία αργά το απόγευμα της Τρίτης (30/9).

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, λίγο πριν τη στάση στην πλατεία της Κοινότητας, έβγαλε το μόριο του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά στα έντρομα μάτια μεγάλων γυναικών.

«Ξαφνικά άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει. Και αμέσως ακόμη μία έτρεξε προς εμένα να με ενημερώσει για τον επιδειξία», λέει στο LamiaReport ο οδηγός του λεωφορείου που δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε.

Πρώτη κίνησή του ήταν να πάρει και να ειδοποιήσει το «100», ενώ μείωσε την ταχύτητα του λεωφορείου προκειμένου να προλάβει να φτάσει η αστυνομία.

Τότε, τόσο ο νεαρός επιδειξίας, όσο και άλλοι δύο νεαροί Ρομά που ήταν παρέα του, ξεκίνησαν να του φωνάζουν, ενώ με την ευκαιρία που άνοιξε την πόρτα να κατεβεί ένας άλλος επιβάτης που είχε φτάσει στη στάση του, πήδηξαν και εκείνοι έξω από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν στο χωριό. Μάλιστα έφυγαν βρίζοντας και εκτοξεύοντας απειλές.

«Πραγματικά είναι από τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η πρόθεση μου ήταν να τους παραδώσω στην αστυνομία, όμως υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουν κάποιον από τους επιβάτες και να σπάσουν τα τζάμια ώστε να πηδήξουν έξω, καθώς είχαν ακούσει ότι πήρα την αστυνομία», μας λέει ο οδηγός που δυσκολευόταν να πιστέψει όσα έζησε.

Όπως περιέγραψε επρόκειτο για τρεις καλοντυμένους και ευπαρουσίαστους νεαρούς, που δε σου πήγαινε στο μυαλό ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. «Ούτε μεθυσμένοι, ήταν ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει μια τέτοια πράξη απέναντι σε ανθρώπους που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτεροι και από τη μάνα του», προσθέτει.

Για το περιστατικό εκτός από την αστυνομία, ο οδηγός ενημέρωσε και τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Νίκο Γούλα, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρωί της Τετάρτης (1/10) θα βρίσκεται στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για τα περαιτέρω.

