Δανάη Μπάρκα: «Υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι συγκλονιστικοί και άλλοι που έχουν ξεπεράσει τα όρια»

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό». Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ότι της λείπουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης, ενώ υπερασπίστηκε τους ηθοποιούς που έχουν αναλάβει ρόλο παρουσιαστή.

«Ήμουν στη Σέριφο, εκεί που έμενα δεν είχαμε καν τηλεόραση, οπότε δεν έχω δει τίποτα. Δε διάβασα και είμαι στην τρέλα. Από την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι στο σπίτι θα παραγγέλνω πρωινό καφέ και θα βλέπω εκπομπές. Τώρα έχουμε το θέατρο, μια εβδομάδα ακόμα και μετά βλέποντας και κάνοντας. Όταν νιώθεις οικεία, είναι πιο εύκολο να πας, όπου έχω φίλους. Μου λείπουν οι άνθρωποι, η καθημερινότητα, να έχουμε να μοιραστούμε πράγματα με τους τηλεθεατές. Προς το παρόν, απολαμβάνω την ξεγνοιασιά γιατί θα έρθει κάτι αργότερα που δεν θα μπορώ να το κάνω», είπε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

Σχετικά με την άποψη του Άρη Καβατζίκη ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης επιλέγουν για παρουσίαση ανθρώπους εκτός δημοσιογραφίας, η Δανάη Μπάρκα σχολίασε: «Ο Άρης ξέρει τη δική μου γνώμη, εγώ ξέρω τη δική του. Δεν μπορώ ποτέ να διαφωνήσω ουσιαστικά μαζί του. Κατανοώ από τη μία ό,τι λέει, από την έχω τοποθετηθεί κι εγώ δημόσια ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι συγκλονιστικοί, υπάρχουν και άλλοι που έχουν ξεπεράσει τα όρια, αλλά αυτό δεν είναι δημοσιογράφου ή ηθοποιού είναι θέμα ανθρώπου. Όπως έχουν υπάρξει ηθοποιοί που έχουν φέρει εις πέρας κάτι που λέγεται εκπομπή, έτσι έχουν υπάρξει και δημοσιογράφοι που, αυτό που λέμε, έχουνε ξεπεράσει τους φραγμούς».