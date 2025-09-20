Δανάη Μπάρκα: «Υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι συγκλονιστικοί και άλλοι που έχουν ξεπεράσει τα όρια»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό». Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ότι της λείπουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης, ενώ υπερασπίστηκε τους ηθοποιούς που έχουν αναλάβει ρόλο παρουσιαστή.

Δανάη Μπάρκα: Το κινητό της δεν αναγνώριζε το πρόσωπό της – «Όταν προσπαθώ να το… ξεκλειδώσω βαμμένη»

«Ήμουν στη Σέριφο, εκεί που έμενα δεν είχαμε καν τηλεόραση, οπότε δεν έχω δει τίποτα. Δε διάβασα και είμαι στην τρέλα. Από την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι στο σπίτι θα παραγγέλνω πρωινό καφέ και θα βλέπω εκπομπές. Τώρα έχουμε το θέατρο, μια εβδομάδα ακόμα και μετά βλέποντας και κάνοντας. Όταν νιώθεις οικεία, είναι πιο εύκολο να πας, όπου έχω φίλους. Μου λείπουν οι άνθρωποι, η καθημερινότητα, να έχουμε να μοιραστούμε πράγματα με τους τηλεθεατές. Προς το παρόν, απολαμβάνω την ξεγνοιασιά γιατί θα έρθει κάτι αργότερα που δεν θα μπορώ να το κάνω», είπε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

Σχετικά με την άποψη του Άρη Καβατζίκη ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης επιλέγουν για παρουσίαση ανθρώπους εκτός δημοσιογραφίας, η Δανάη Μπάρκα σχολίασε: «Ο Άρης ξέρει τη δική μου γνώμη, εγώ ξέρω τη δική του. Δεν μπορώ ποτέ να διαφωνήσω ουσιαστικά μαζί του. Κατανοώ από τη μία ό,τι λέει, από την έχω τοποθετηθεί κι εγώ δημόσια ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι συγκλονιστικοί, υπάρχουν και άλλοι που έχουν ξεπεράσει τα όρια, αλλά αυτό δεν είναι δημοσιογράφου ή ηθοποιού είναι θέμα ανθρώπου. Όπως έχουν υπάρξει ηθοποιοί που έχουν φέρει εις πέρας κάτι που λέγεται εκπομπή, έτσι έχουν υπάρξει και δημοσιογράφοι που, αυτό που λέμε, έχουνε ξεπεράσει τους φραγμούς».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:45 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Παππάς: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με την αγαπημένη του Ναταλί Παρτσινέβελου

Ο Νίκος Παππάς έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη σύντροφό του, Ναταλί Παρτσινέβελου, κ...
20:36 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρέας Γεωργίου: «Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου» – Τι αποκάλυψε για τις εξελίξεις στην «Γη της Ελιάς»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος μίλησε τόσο για την ...
15:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε εμένα

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεω...
15:06 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…»

Δύσκολες ώρες βιώνει η Χριστίνα Σάλτη. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα της τραγουδίστριας πέθανε τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος