Τραγωδία στα Τέμπη: Τι δείχνουν τα βουλεύματα για τις εκταφές

Άννα Κανδύλη

Κοινωνία

Τέμπη

Έπειτα από τα αλλεπάλληλα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, γίνεται τελικά δεκτό ένα από τα πλέον κρίσιμα, η δυνατότητα διενέργειας εξειδικευμένων εξετάσεων σε εργαστήρια του εξωτερικού όπως της Ολλανδίας και της Γερμανίας.

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόκειται για εργαστήρια τα οποία ήδη έχουν υποδείξει κατόπιν έρευνας οι συγγενείς που έχουν προσφύγει ζητώντας τις εκταφές. Οπως εκτιμάται, τα εργαστήρια αυτά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουν στις εξειδικευμένες εξετάσεις, από τις οποίες, σύμφωνα με τους συγγενείς, θα μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την υπόθεση.

Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης των αιτιών σύγκρουσης των δύο τρένων, αποτυπώνεται στα βουλεύματα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ετσι, ανοίγει ένας νέος κύκλος στην προσπάθεια της πλήρους διαλεύκανσης των αιτιών θανάτου των θυμάτων.

Η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου συνιστά ουσιαστικά δικαίωση των συγγενών, οι οποίοι επί μήνες επέμεναν ότι η επιστημονική διερεύνηση δεν μπορεί να περιορίζεται εντός των συνόρων της χώρας, ιδίως όταν τίθεται ζήτημα τεχνικών δυνατοτήτων. Με το σκεπτικό του το Συμβούλιο αποδέχεται τις προσφυγές κρίνοντας ότι όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την εξακρίβωση της ακριβούς αιτίας θανάτου, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων εργαστηρίων, πρέπει να γίνουν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, είτε πρόκειται για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν από την αρχή της διαδικασίας κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, τα οποία, με επίσημες επιστολές τους προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, κατέστησαν σαφές ότι οι εξειδικευμένες εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, κυρίως λόγω έλλειψης του απαιτούμενου εξοπλισμού και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:59 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Χαϊδάρι: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 13χρονη μαθήτρια – Υπέστη 4 με 5 ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη 13χρονη μαθήτρια έδωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων, με...
22:22 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Λιοσίων: Καρέ καρέ η «τρελή» πορεία της μηχανής του Σουδανού που παρέσυρε τη 16χρονη – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτ...
21:24 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Αλληλέγγυοι διέκοψαν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για το θέμα των προσφυγικών της Αλεξάνδρας – ΒΙΝΤΕΟ

Διεκόπη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, καθώς υπήρξαν διαρκείς παρεμβάσεις π...
20:28 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Συνελήφθη 15χρονος που έσπασε με πέτρες τα παράθυρα λεωφορείων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 15χρονο Ρομά από τον καταυλισμό Κυπαρισσίου Αταλάντης, καθώς φέρεται ν...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης