e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 24 Απριλίου

Σταύρος Ιωακείμ

Oικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα πληρώσουν από σήμερα έως τις 24 Απριλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.666.941 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • στις 20 Απριλίου 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για παροχές.
  • στις 24 Απριλίου 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.
  • από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει:

  • 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».

