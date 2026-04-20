Εβδομάδα ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή – Το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας

H υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα απασχολήσει έντονα τις επόμενες ημέρες το Κοινοβούλιο. Την Τετάρτη η Ολομέλεια θα συγκληθεί για την ψηφοφορία επί των 13 αιτημάτων των εισαγγελικών Αρχών για άρση ασυλίας, με το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας να παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό όσον αφορά τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι σαφείς αιχμές του Πρωθυπουργού στην ομιλία που εκφώνησε την Πέμπτη στη Βουλή και ειδικά η φράση πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων και με αυτόν τον τρόπο να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της «απελευθέρωσαν» αρκετούς βουλευτές. Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη αναφορά απέσπασε θερμό χειροκρότημα από τα «γαλάζια» έδρανα.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ψηφοφορία της Τετάρτης θεωρείται κρίσιμη. Παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα θεωρείται προδιαγεγραμμένο, καθώς η αντιπολίτευση θα ψηφίσει μαζικά υπέρ της άρσης ασυλίας, με συνέπεια να χρειάζονται ελάχιστες «γαλάζιες» θετικές ψήφοι προκειμένου να υπερψηφιστούν τα αιτήματα, το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες δεκάδες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν είναι κάτι παραπάνω από ορατό.

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει τα αιτήματα, θεωρώντας ότι δεν έχει διαπραχθεί απολύτως τίποτα παράνομο από τους βουλευτές και πως ό,τι καταγγέλλεται πως έκαναν το έχουν κάνει στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους. Ο Μάκης Βορίδης, συζητώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είπε ότι πρόκειται για παντελώς αστήρικτες νομικά κατηγορίες και πως αν τελικά υπερψηφίσει θα το κάνει μόνο και μόνο για όσους εκ των 13 βουλευτών του το ζητήσουν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος, μιλώντας στον Alpha, ανέφερε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει για όλες τις υποθέσεις.

Συνεδρίαση

Η «εβδομάδα των παθών» όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχίζει σήμερα με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας επί των αιτημάτων για άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου, οι υποθέσεις των οποίων είχαν διαχωριστεί από εκείνες των 11. Ενα στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε τελικά πράξη αλλά και μόνο το τηλεφώνημα συνιστά ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Ο Τ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ο Χ. Αθανασίου θα πράξει το ίδιο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκμυστηρευθεί σε συνομιλητές του ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χ. Αθανασίου υπήρξε αρεοπαγίτης και όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι από τη στιγμή που νομικά δεν προκύπτει το παραμικρό δεν υπάρχει περίπτωση στη ζυγαριά του να υπερτερήσει η ιδιότητα του πολιτικού έναντι της επιστήμης του και της σταδιοδρομίας του ως δικαστή. Αν η στάση αυτή επιβεβαιωθεί στη σημερινή συνεδρίαση, τότε η κατάσταση θα γίνει πιο περίπλοκη, καθώς η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει στην επιτροπή να λάβει θέση ουσιαστικά κόντρα στη νομική άποψη βουλευτή της.

Παράλληλα, αν ο Χ. Αθανασίου επιμείνει να μη ζητήσει την άρση της ασυλίας του, επιχειρηματολογώντας μάλιστα νομικά, θεωρείται βέβαιο πως αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα συνταχθούν στο πλευρό του, καθώς θεωρούν ότι οι δικογραφίες είναι αστήρικτες. Ενδεικτικός του θερμού κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας είναι ο εντονότατος διάλογος που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης στο εντευκτήριο της Βουλής για το θέμα μεταξύ των στενών φίλων Αδωνι Γεωργιάδη και Θάνου Πλεύρη. Και ενώ η συζήτηση ξεκίνησε σε ήρεμο τόνο, με τους Μ. Βορίδη και Θ. Πλεύρη να αναλύουν νομικά τα περιθώρια που αφήνει ο Κανονισμός της Βουλής σε σχέση με τη διερεύνηση της ουσίας των υποθέσεων, ο Αδ. Γεωργιάδης ακούγοντας τον Θ. Πλεύρη να υποστηρίζει ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν μπορεί να μπει στην ουσία της υπόθεσης, εξεμάνη φωνάζοντας: «Τι είναι αυτά που λες; Ολα έχουν γίνει στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Πλήττεται το κύρος του κοινοβουλευτισμού και θα πάμε να ψηφίσουμε να αρθεί η ασυλία των βουλευτών;».

Η ένταση ήταν τέτοια που όλοι έστρεψαν το βλέμμα τους προς το σημείο που βρισκόταν ο υπουργός, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη σηκώθηκε από τη θέση της συστήνοντας σε όλους ψυχραιμία.

Την Τετάρτη στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί η ψηφοφορία επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας και για τους 13 βουλευτές. Με βάση τα δεδομένα της Παρασκευής θεωρείται βέβαιο πως αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είτε θα καταψηφίσουν είτε δεν θα εμφανιστούν στη συνεδρίαση της Τετάρτης, προκειμένου να μη… φορτωθούν μια αρνητική ψήφο σε βάρος συναδέλφων τους. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία είναι φανερή ονομαστική, άρα στο τέλος της θα αποκαλυφθεί τι έχει ψηφίσει κάθε βουλευτής, αλλά και ότι η πλειοψηφία κρίνεται επί των παρόντων. Εχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι βλέποντας το κλίμα που διαμορφώνεται κάποιοι βουλευτές από όσους αναφέρονται στη δικογραφία και έχουν ήδη ζητήσει την άρση της ασυλίας τους το πρωί της Παρασκευής τηλεφωνούσαν σε συναδέλφους τους ζητώντας να ψηφίσουν κατά συνείδηση, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Και όλα αυτά εν αναμονή και νέων δικογραφιών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαβιβαστούν στη Βουλή το προσεχές διάστημα.