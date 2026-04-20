Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (20/4)

Οι αγώνες από την Πρέμιερ Λιγκ και τη Serie A, ο τελικός του Youth League ανάμεσα σε Μπριζ και Ρεάλ και το ντέρμπι των «δικεφάλων» στην Greek Handball Premier ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/04):

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – ΑΕ Ψυχικού Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

19:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μπριζ-Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League Τελικός

21:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ Premier League