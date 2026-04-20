Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (20/4)

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις

Οι αγώνες από την Πρέμιερ Λιγκ και τη Serie A, ο τελικός του Youth League ανάμεσα σε Μπριζ και Ρεάλ και το ντέρμπι των «δικεφάλων» στην Greek Handball Premier ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/04):

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – ΑΕ Ψυχικού Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

19:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μπριζ-Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League Τελικός

21:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ Premier League

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
22:40 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Γαλήνη νιώθει προδομένη από τον Γιάμαρη

Η Γαλήνη βρίσκεται αντιμέτωπη με σκληρές αλήθειες στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Le...
21:13 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Ειρήνη Αγγελοπούλου για το “Να μ’ αγαπάς: Θα αλλάξουν όλα, τώρα που βγήκε ο πατέρας των διδύμων από τη φυλακή

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου έδωσε spoiler για την επιτυχημένη καθημερινή σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπ...
20:20 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Νίκος, Δημήτρης και Ηρακλής αντιμέτωποι με τις (δυσάρεστες) εκπλήξεις της ζωής τους

Πολλές θα είναι οι εκπλήξεις που θα δεχτούν τα “τρία μπαμπαδάκια” της αγαπημένης σειράς «Μπαμπ...
19:55 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Έχω παιδιά: Η οικογένεια Πολίτη αντιμέτωπη με ξενόφερτα έθιμα

Η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά» έρχεται με νέο απολαυστικό επεισόδιο απόψε στι...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης