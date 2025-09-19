Συνεδρίαση ΚΟ Νέας Δημοκρατίας: Τα μηνύματα Μητσοτάκη για ενότητα και μεταρρυθμίσεις, η εκλογή Χαρακόπουλου και η ένταση με Βλάχο

Με συγκίνηση, πολιτικά μηνύματα, αλλά και στιγμές έντασης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος εξελέγη νέος Γραμματέας, έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστίασε στη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και την υπεράσπιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. ενόψει της συνέχισης της κυβερνητικής θητείας. Με έμφαση στην υπευθυνότητα και τις κοινωνικά στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό πλαίσιο για το επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας τη θέση της ΝΔ ως κόμμα του ρεαλισμού και των πράξεων.

«Οι μεγάλες νίκες έρχονται όταν μέσα από τη σκληρή δουλειά μπορούμε να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της παράταξης, επισημαίνοντας την ανάγκη συσπείρωσης, ενότητας και υπέρβασης της εσωστρέφειας, με φόντο τις πολιτικές προκλήσεις του φθινοπώρου.

Από τη συνεδρίαση, ωστόσο, δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης, όταν ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος διέκοψε τη διαδικασία εκλογής Γραμματέα, ζητώντας να στηθεί κάλπη και επικαλούμενος το καταστατικό του κόμματος.

Πέντε Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Οικονομία και την Κοινωνία

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, εστιάζοντας σε πέντε πυλώνες που, όπως είπε, αποτυπώνουν «τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές της ΝΔ»:

Έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης και της ελληνικής περιφέρειας, με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και αναπτυξιακά κίνητρα. Μείωση της φορολογίας ως απάντηση στην ακρίβεια και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς όπως η δικαιοσύνη, η παιδεία και η δημόσια διοίκηση. Εμπέδωση της ασφάλειας και της νομιμότητας, με αναφορά στην έναρξη της πανεπιστημιακής χρονιάς χωρίς καταλήψεις. Οικοδόμηση μιας ισχυρής Ελλάδας, με ενεργή εξωτερική πολιτική και επενδυτικές κινήσεις όπως το ενδιαφέρον της Chevron για την ελληνική ΑΟΖ.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις – Μόνιμες Αυξήσεις σε Μισθούς και Συντάξεις

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως από τον Ιανουάριο του 2026 θα τεθούν σε εφαρμογή νέες φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, δίνοντας έμφαση στους νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, οι οποίοι πλέον δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για:

Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Καθιέρωση σταθερής ετήσιας επιστροφής ενοικίου για τους ενοικιαστές

για τους ενοικιαστές Μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας εντός διετίας

σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας εντός διετίας Μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών», και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για νέες παροχές, τονίζοντας τον κίνδυνο εκτροχιασμού.

Σκληρή κριτική στην Αντιπολίτευση – «Όχι σε όλα, σημαίνει ναι σε τίποτα»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για έλλειψη προτάσεων και λαϊκισμό.

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση, τόσο διαπιστώνεται ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», δήλωσε. Αναφερόμενος στην πρόταση για μείωση του ΦΠΑ, κάλεσε τους επικριτές να «μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος και να δουν τι έγινε και στην Ισπανία», προσθέτοντας πως η ΝΔ επέλεξε «πατριωτικές φοροαπαλλαγές» αντί για «πατριωτικούς φόρους».

Ο Οδικός Χάρτης έως το 2027 και οι «μικρές νίκες» της Κυβέρνησης

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα της κυβερνητικής δράσης έως τις εκλογές του 2027, ζητώντας από τους βουλευτές του κόμματος να προχωρήσουν σε «δυναμικό άνοιγμα» στις τοπικές κοινωνίες και να επικοινωνήσουν τις θετικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

Στη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας

Στη μείωση 83 φόρων

Στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και στο gr

και στο Στη χρηματοδότηση 2.000 σχολείων από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Στη λειτουργία των πρώτων 4 μη κρατικών πανεπιστημίων

Στις παρεμβάσεις στα μέσα μεταφοράς

Στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποσχόμενος διαφάνεια και θεσμικές αλλαγές για την αντιμετώπιση παθογενειών.

Αυτοκριτική και Μήνυμα Ενότητας

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως ο «μεγαλύτερος αντίπαλος» μπορεί να είναι «ο κακός μας εαυτός όταν συναντιέται με τις παθογένειες του κράτους». Τόνισε την ανάγκη να ξεπεραστούν οι αδυναμίες και να ενισχυθεί η αλήθεια και η διαφάνεια.

Ζήτησε από τους βουλευτές να προετοιμαστούν για τις επερχόμενες επιθέσεις και την αναζωπύρωση του λαϊκισμού, δηλώνοντας: «Θα δούμε ξανά fake news και θεωρίες συνωμοσίας. Εμείς όμως έχουμε μαζί μας τα έργα και την αλήθεια».

Στο επίκεντρο η ενίσχυση της περιφέρειας και το δημογραφικό – Συντονισμός κυβέρνησης και Κ.Ο. της ΝΔ

Ενιαίο στίγμα, με βασικό άξονα την ενίσχυση της περιφέρειας, έδωσε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παρεμβάσεις των βουλευτών κινήθηκαν σε θετικό και συναινετικό τόνο, με κοινή παραδοχή την ανάγκη για στενότερη διασύνδεση του κυβερνητικού έργου με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ και ειδικότερα οι παρεμβάσεις για τις οικογένειες, τους νέους και την ύπαιθρο. Έμφαση δόθηκε στο δημογραφικό, την αναζωογόνηση της υπαίθρου και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με τους βουλευτές να επισημαίνουν την ανάγκη συντονισμού με τα υπουργεία για την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων. Ξεχώρισαν οι αναφορές στη ρήτρα δίκαιης μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία και η πρόταση για αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων σε χωριά ως πρώτη κατοικία, μέσω ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε τον ρόλο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ως διαύλου επικοινωνίας με την κοινωνία και στήριξε την υπεύθυνη κοινοβουλευτική παρέμβαση έναντι του λαϊκισμού της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός, από την πλευρά του, επεσήμανε ότι οι βουλευτές αποτελούν κρίσιμο κρίκο για τη διαβίβαση αιτημάτων από την κοινωνία προς την κυβέρνηση και τόνισε πως οι προτάσεις για το δημογραφικό και την περιφερειακή ανάπτυξη ενσωματώνονται ήδη σε Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης που εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα.

Συγκίνηση, συμβολισμοί και ένταση στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας

Με φόντο τη συγκινητική αναφορά στον εκλιπόντα Απόστολο Βεσυρόπουλο και με σαφείς πολιτικούς συμβολισμούς, εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου εξελέγη νέος Γραμματέας ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η διαδικασία ξεκίνησε σε κλίμα συγκίνησης, με τον Πρωθυπουργό να αποτίει φόρο τιμής στον πρώην Γραμματέα της Κ.Ο., Απόστολο Βεσυρόπουλο, κάνοντας λόγο για «έναν ευγενή και άξιο συνάδελφο» και υπογραμμίζοντας πως το παράδειγμά του «θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν».

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε αιφνιδίως, όταν ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος εξέφρασε ενστάσεις για τη διαδικασία εκλογής, ζητώντας να στηθεί κάλπη, επικαλούμενος το καταστατικό του κόμματος. Η έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού, που έκανε λόγο για «κλίμα εσωστρέφειας» και αμφισβήτηση της ενότητας, προκάλεσε στιγμιαία λεκτική αντιπαράθεση, χωρίς όμως να βρει στήριξη από την πλειοψηφία των παρισταμένων βουλευτών.

Η εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου επικυρώθηκε τελικά δια της εγέρσεως, με τον ίδιο να τονίζει: «Περίμενα ομοφωνία»

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολιάζει: «Σε εμφανή πολιτική αμηχανία ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να πείσει τους βουλευτές του ότι η κυβερνητική πολιτική αγκαλιάζει… τους πολλούς. Στην ομιλία του απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας και τους αγρότες, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που επί μια τετραετία έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

«Όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ καλούσαν τον λαό να κάνει θυσίες για να γίνουμε σαν τις άλλες χώρες της ΕΕ, τώρα ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του για να μην γίνουμε σαν τις άλλες χώρες της ΕΕ», αναφέρει σε σχόλιό του για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΚΟ της ΝΔ, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Εάν είναι πατριωτισμός το να υπερφορολογείς τον Έλληνα και να τον ελαφρύνεις ελάχιστα, ενώ τον έχεις οδηγήσει στην πείνα, τότε πρέπει κάποιος να εξηγήσει στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι έχει πρόβλημα γνώσεων και αντίληψης, πέραν της ορθογραφίας. Άλλο πράγμα είναι ο πατριωτισμός και άλλο η φορομπηχτική μισελληνική πολιτική που ασκεί ο ίδιος» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την απέλπιδα προσπάθειά του να πείσει τους πολίτες ότι δεν κατάλαβαν πόσο “ευεργετικά” είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Με θράσος κουνά το δάχτυλο και υποτιμά τη νοημοσύνη όλων μας, την ώρα που η Κ.Ο. της ΝΔ τον χειροκροτούσε», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.