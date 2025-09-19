Ένταση στην ΚΟ της ΝΔ: Ο Γιώργος Βλάχος διέκοψε την ψηφοφορία και ζήτησε να στηθεί κάλπη

Ένταση προκλήθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όταν ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές να εγκρίνουν δια εγέρσεως την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου σε θέση γραμματέα της Κ.Ο , ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος αντέδρασε έντονα και διαμαρτυρόμενος, ζήτησε να στηθεί κάλπη, καθώς οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στο καταστατικό.

Ο Πρωθυπουργός αντέδρασε άμεσα λέγοντας: “Αφού έχουμε έναν υποψήφιο αυτό που κάνετε, δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας. Εκτός αν θέλετε να κατεβείτε υποψήφιος”.

Ο κ. Βλάχος δεν υποχώρησε και επέμεινε πως το κόμμα πρέπει να επιστρέψει στις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κ.Ο. “Να στηθεί κάλπη” επέμεινε.

Για αρκετή ώρα επικράτησε ένταση μεταξύ των δύο, ωστόσο το αίτημα του κ. Βλάχου δεν υποστηρίχθηκε από άλλον βουλευτή με αποτέλεσμα να εγκριθεί η διαδικασία που πρότεινε ο Πρόεδρος της ΝΔ.

Στο βήμα ανέβηκε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ο οποίος αστειευόμενος είπε: “Περίμενα ομοφωνία”.