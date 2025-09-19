ΥΠΕΞ: «Απαράδεκτη» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας – «Συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Στη συνέχεια τονίζεται ότι «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του υπουργείου Εξωτερικών:

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας».