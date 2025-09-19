ΥΠΕΞ: «Απαράδεκτη» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας – «Συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών

Το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Στη συνέχεια τονίζεται ότι «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του υπουργείου Εξωτερικών:

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας».

 

23:45 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Παναγιώτης Δημητράς: «Kάθε τυχόν ενέργεια πριν εξετασθεί η προσφυγή για ακυρότητα είναι προφανώς μη σύννομη»

Ο Παναγιώτης Δημητράς προχώρησε σε δήλωση αναφορικά με το πόρισμα που έστειλε η η Αρχή για το ...
23:08 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Συνεδρίαση ΚΟ Νέας Δημοκρατίας: Τα μηνύματα Μητσοτάκη για ενότητα και μεταρρυθμίσεις, η εκλογή Χαρακόπουλου και η ένταση με Βλάχο

Με συγκίνηση, πολιτικά μηνύματα, αλλά και στιγμές έντασης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κο...
21:02 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ – «Πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ισραήλ»

Έντονη δημοσιότητα δείχνουν να έχουν λάβει στα τουρκικά μέσα οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργο...
20:41 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις, όχι μόνο να αναδεικνύουμε τα ελλείμματα – Αυτή είναι η επιλογή της Προοδευτικής Ελλάδας

Κριτική στην κυβέρνηση από την Λάρισα άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος λέγον...
