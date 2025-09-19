Μάξιμος Χαρακόπουλος στην ΚΟ της ΝΔ: Είμαι υπέρ της «δημιουργικής συμμετοχής» των βουλευτών μας

«Χρέος όλων μας και πρωτίστως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος του κόμματος, είναι να υπηρετούμε με συνέπεια τις αξίες και τις αρχές της παράταξης, ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι εσαεί ο βασικός πυλώνας της πολιτικής μας ζωής, για να μπορεί να υπηρετεί την πραγματική πρόοδο και την ευημερία του ελληνικού λαού». Με αυτά τα λόγια κατέληξε στην ομιλία του ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την εκλογή του σε Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνοντας τον Θεσσαλό πολιτικό για τη θέση του ΓΓ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε ότι «η πρόταση μου για Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε!».

Στην αρχή της συνεδρίασης της ΚΟ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος ΓΓ της ΚΟ Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Βαρύτητα της ευθύνης

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στην ομιλία του ευχαρίστησε θερμά για την εκλογή του στη «θέση ευθύνης του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ιστορικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αναμφίβολα, θα προτιμούσα αυτή να είχε γίνει υπό άλλες συνθήκες και όχι λόγω της αναπάντεχης απώλειας του καλού συναδέλφου μας Απόστολου Βεσυρόπουλου, που θα μείνει στη μνήμη μας για τη διαλλακτικότητα και τη μετριοπάθειά του, χαρακτηριστικά πολύτιμα στον δημόσιο βίο.

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμή που μου επεφύλαξε προτείνοντάς με γι’ αυτή την θέση ευθύνης. Θέση την οποία υπηρέτησαν στο παρελθόν σημαντικές προσωπικότητες της παράταξης και της χώρας, όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αθανάσιος Τσαλδάρης, ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος και ο Δημήτρης Σιούφας -για να περιοριστώ σε όσους δεν είναι πια μαζί μας. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και τη βαρύτητα της ευθύνης που καλούμαι να επωμιστώ».

Κοινές αρχές και αξίες

«Με πολλούς από εσάς γνωριζόμαστε από τα νεανικά μου χρόνια, όταν επί Μιλτιάδη Έβερτ ήμουν στην Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού. Με άλλους συναντηθήκαμε αργότερα όταν ο Κώστας Καραμανλής με τίμησε τοποθετώντας με στα ψηφοδέλτια της παράταξης. Και με αρκετούς από εσάς είχαμε την τιμή να υπηρετήσουμε την πατρίδα στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμάρα που κράτησε όρθια την Ελλάδα. Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε για την επικράτηση της παράταξης υπό την εκάστοτε ηγεσία, υπηρετώντας τις κοινές αρχές και αξίες που μοιραζόμαστε. Γι’ αυτό θεώρησα καθήκον μου να αποδεχθώ την τιμητική πρόταση του πρωθυπουργού, ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή συγκυρία -στο δεύτερο μισό της δεύτερης τετραετίας- και να αναλάβω την ευθύνη του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας».

Οι βαθιές ρίζες της Νέας Δημοκρατίας

«Στην μακρά ιστορική της πορεία η Νέα Δημοκρατία απέδειξε περίτρανα ότι είναι η παράταξη με τις βαθύτερες ρίζες στον ελληνικό λαό. Και ότι τα θεμέλια που έβαλε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξαν τόσο ισχυρά που άντεξαν κρίσιμους εθνικούς και πολιτικούς κλονισμούς», σημείωσε.

«Θεμέλια που συγκροτήθηκαν από τις αρχές του πατριωτισμού και της ελευθερίας», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Αλλά και τον σεβασμό στις παραδοσιακές αξίες, όπως είναι η οικογένεια και η Ορθοδοξία, που διαχρονικά κράτησαν όρθιο το Έθνος. Θεμέλια που έθεσαν τα όρια και τους όρους της πολιτικής μας δράσης, που ανέδειξαν και τις διαφορές μας με τους πολιτικούς μας αντιπάλους:

Θέσεις και όχι στείρος λαϊκισμός.

Υπευθυνότητα και όχι καταστρεπτικός τυχοδιωκτισμός.

Συγκροτημένη κριτική και όχι ισοπεδωτική απαξίωση και τοξικότητα».

Συντήρηση και πρόοδος

«Η παράταξή μας χαρακτηρίζεται από τους πολιτικούς μας αντιπάλους -συχνά με επιτιμητική διάθεση- ως συντηρητική. Για εμάς, όχι μόνο δεν είναι ψόγος, αλλά είναι τιμή το γεγονός ότι αυτή η παράταξη κρατάει ζωντανά τα στοιχεία της παράδοσής μας. Αυτά που μας συγκροτούν ως έθνος. Αλλά είναι ταυτόχρονα στην πράξη και η πλέον προοδευτική. Γιατί κατορθώνει χωρίς να απεμπολεί την ψυχή της να προσαρμόζεται στις ανάγκες του παρόντος και να ανοίγει δρόμους του μέλλοντος. Γι’ αυτό δύναται να ανανεώνεται διαρκώς και να εμπλουτίζεται με νέα πολιτικά στοιχεία. Όλα αυτά αποτελούν τη δύναμή μας. Κάτι που αποδείχθηκε όταν αναλάβαμε εκ νέου τα ηνία της χώρας έπειτα από την παροδική επικράτηση του λαϊκισμού, που εκμεταλλεύτηκε την κοινωνική δυσαρέσκεια προσφέροντας ανεδαφικές υποσχέσεις», τόνισε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Οι κυβερνητικοί βουλευτές δίαυλος επικοινωνίας με την κοινωνία

Σημείωσε, επίσης, ότι «η κοινωνία είναι αυστηρή μαζί μας και δικαίως. Έχει βάλει ψηλά τον πήχη και δεν έχουμε καμία δικαιολογία να περάσουμε από κάτω. Και για να πετύχουμε πρέπει οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να συνεχίσουμε να αποτελούμε τον ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και την κυβέρνηση. Οι παρεμβάσεις των βουλευτών μας, οι τοποθετήσεις και οι ερωτήσεις τους, συνιστούν την πλέον αντικειμενική εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει στη βάση, για το τι ζητά ο κόσμος. Κι αυτό το έχουμε ανάγκη ως κυβέρνηση που θέτει ως πρώτο και βασικό στόχο την ευημερία των πολιτών. Γι’ αυτό και είμαι υπέρ της “δημιουργικής συμμετοχής” των βουλευτών μας στην κυβερνητική πολιτική, μέσω του νομοθετικού έργου, αλλά και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θεωρώ υπερβολική τη δραματοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου όταν αυτός ασκείται από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το θέμα δεν είναι ποιοι αναδεικνύουν προβλήματα, αλλά τα ίδια τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε».