Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας – Παρέμειναν για 12 λεπτά

Συναγερμός σήμανε στην Εσθονία, καθώς ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Παρασκευή, δήλωσαν ευρωπαϊκές και νατοϊκές πηγές.

Ο συναγερμός χτύπησε όχι μόνο λόγω της παραβίασης, αλλά και επειδή το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία.  Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Τα αεροσκάφη MiG-31 – είναι βαριά μαχητικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν τον ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal. Διέσχισαν περίπου πέντε ναυτικά μίλια μέσα από το εσθονικό έδαφος και κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα Ταλίν, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση.

Τα αεροσκάφη έκαναν κύκλους για περίπου 12 λεπτά, προτού το ΝΑΤΟ στείλει ιταλικά F-35 για να τα αναχαιτίσει και να τα διώξει από τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

16:46 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

