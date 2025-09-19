Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο – Αδυναμία προσέγγισης 3 πλοίων στη Μήλο 

Σε ακυρώσεις και τροποποίησες έχουν προχωρήσει σήμερα αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες από το λιμάνι του Πειραιά, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Λιμενικό, σήμερα το πρωί, 3 πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι της Μήλου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μήλου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού ‘’KNΩΣΣΟΣ ΠΑΛΑΣ” , το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά προς Μήλο-Ηράκλειο, ότι κρίνεται επισφαλής η προσέγγισή του στο λιμάνι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν. Στο λιμάνι της Μήλου ανέμεναν προς επιβίβαση 51 επιβάτες και 4 Ι.Χ.Ε. οχήματα, ενώ επρόκειτο να αποβιβαστούν 175 επιβάτες, 13 Ι.Χ.Ε. οχήματα και 6 δίκυκλα.

Λίγη ώρα αργότερα, η Λιμενική Αρχή της Μήλου ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού ‘’ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ”, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Ηρακλείου προς Μήλο-Πειραιά, ότι αδυνατεί επίσης να προσεγγίσει με ασφάλεια στο λιμάνι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στο λιμάνι της Μήλου ανέμεναν προς επιβίβαση 165 επιβάτες, 17 Ι.Χ.Ε. οχήματα και 7 δίκυκλα, ενώ επρόκειτο να αποβιβαστούν 14 επιβάτες, 1 Ι.Χ.Ε. όχημα και 2 δίκυκλα.

Αδυναμία προσέγγισης δήλωσε σήμερα το πρωί και ο πλοίαρχος του επιβατηγού-οχηματαγωγού ‘’ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ 2 ”, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Φολέγανδρου προς Mήλο-Σίφνο-Πάρο. Στο λιμάνι της Μήλου ανέμεναν προς επιβίβαση 95 επιβάτες, ενώ επρόκειτο να αποβιβαστούν 20 επιβάτες.

Οι εν λόγω επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το Λιμενικό.

Ένταση με επιβάτες σε πλοίο που δεν προσέγγισε τη Μήλο χθες το βράδυ

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένταση επικράτησε χθες βράδυ στο πλοίο «Knossos Palace» της MINOAN LINES, όταν δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, λόγω έκτακτου απαγορευτικού.

Το πλοίο απέπλευσε στις 21:00 από τον Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο και ενδιάμεση στάση στη Μήλο. Όμως, γύρω στις 23:30, ενώ βρισκόταν εν πλω, εκδόθηκε από την ΕΜΥ Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων με αποτέλεσμα ο κατάπλους στη Μήλο να θεωρηθεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των 900 επιβατών. Έτσι, το πλοίο συνέχισε απευθείας για Ηράκλειο.

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται. Παράλληλα, η MINOAN LINES με επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, τους διέθεσε σνακ, ποτά και πρωινό, ενώ εξασφάλισε καμπίνες μέχρι το απόγευμα για τα 175 άτομα που είχαν προορισμό τη Μήλο. Η προώθησή τους θα γίνει με το επόμενο δρομολόγιο.

Την ίδια ώρα, ένας ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα ο πλοίαρχος να θέσει τις μηχανές σε «πάσα δύναμη». Το πλοίο κατέπλευσε στο Ηράκλειο στις 04:45, μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ώστε το παιδί να μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Στο πλοίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ωστόσο η Διοίκηση της MINOAN LINES και ο Πλοίαρχος, με μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έθεσαν τις μηχανές του πλοίου σε «πάσα δύναμη», με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45 (μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη), όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Το Λιμενικό Σώμα με ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε το περιστατικό και τη γρήγορη κινητοποίηση των αρχών, ενώ η MINOAN LINES στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι προτεραιότητά της παραμένει η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των επιβατών, σεβόμενη τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ακυρώσεις και τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων

Πειραιάς: Αρκετά δρομολόγια έχουν επηρεαστεί, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις ή αλλαγές στα προγράμματά τους, για λόγους ασφάλειας επιβατών και πληρωμάτων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Λιμενικό, δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι το απόγευμα, πάντως, από τις 19:00 και μετά, κατά πάσα πιθανότητα τα δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά.

Αργοσαρωνικός: Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, χωρίς να καταγράφονται μέχρι στιγμής προβλήματα.

Ραφήνα: Οι γραμμές προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο πραγματοποιούνται κανονικά. Εξαίρεση αποτελεί το πλοίο «Θεολόγος Π», το οποίο σήμερα θα εκτελέσει μόνο το δρομολόγιο προς και από Άνδρο.

Λαύριο: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Λιμενικό, θα εκτελεστεί μόνο το δρομολόγιο προς Κύθνο.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την πορεία και τις τυχόν αλλαγές των δρομολογίων.