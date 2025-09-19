Εκπρόσωπος Κομισιόν για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Περιμένουμε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης από τις ελληνικές αρχές – Υπάρχουν καλές επαφές μεταξύ των δυο πλευρών»

«Οι ελληνικές αρχές, μέχρι στιγμής, έχουν συμμορφωθεί με τα διαδικαστικά ζητήματα που έχουμε ζητήσει και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι δεν θα το κάνουν και τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μπάλας Ουζβάρι, σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μπάλας Ουζβάρι ρωτήθηκε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 2 Οκτωβρίου που έχει η Ελλάδα για να καταθέσουν ένα σχέδιο δράσης, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει αναστολή της χρηματοδότησης, και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόνισε ότι μέχρι στιγμής τηρούνται τα προβλεπόμενα και ότι «δεν έχουμε λόγο να υποθέσουμε ότι το σχέδιο δεν θα παραδοθεί εγκαίρως». Επεσήμανε παράλληλα πως «αν ένα σχέδιο δράσης δεν υποβληθεί εγκαίρως, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αναστολή της χρηματοδότησης, αλλά δεν έχουμε λόγο να υποθέσουμε ότι δεν θα παραδοθεί εγκαίρως».

Όπως είπε ο ίδιος, η ιστορία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και η επιτροπή, σε έλεγχο που διενήργησε, «εντόπισε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού οργανισμού πληρωμών, του ΟΠΕΚΕΠΕ». Στη συνέχεια, ζήτησε ένα σχέδιο δράσης για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, γεγονός που έγινε και «οι ελληνικές αρχές άρχισαν να εργάζονται σε αυτό το σχέδιο και το υπέβαλαν στις αρχές Ιουνίου 2025. Η Επιτροπή το εξέτασε λεπτομερώς και στις αρχές Αυγούστου απαντήσαμε εκ νέου, “εκφράζοντας ανησυχίες”, τονίζοντας ότι δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη και εξηγήσαμε πολύ αναλυτικά στην επιστολή μας τον τρόπο με τον οποίο περιμένουμε οι ελληνικές αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω το σχέδιο δράσης, γεγονός που έχουν περιθώριο να το πράξουν έως τις 2 Οκτωβρίου».

Ο κ. Ουζβάρι συμπλήρωσε ότι «γεωργικά κονδύλια κατέληξαν σε λάθος χέρια. Και αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να διορθωθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε τη συνεργασία των ελληνικών αρχών και το εξετάζουμε πολύ στενά μαζί τους. Περιμένουμε να δούμε πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα αυτές τις ανησυχίες με το νέο σχέδιο δράσης».

Σε ερώτηση σχετικά με το σχέδιο δράσης και τη συνεργασία για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο ίδιος τόνισε ότι έπειτα από αίτημα των ελληνικών αρχών έχει παραταθεί η επιτήρηση για άλλους έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο, «δίνοντας χρόνο και για την πιθανή μεταφορά ή ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν ρωτήθηκε και για την ανάκτηση κονδυλίων, τονίζοντας πως «όταν εντοπίζουμε ελλείψεις, μπορούμε να ζητήσουμε επιστροφή χρημάτων. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο πήραμε μια απόφαση συμμόρφωσης και ανακτήσαμε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα. Άρα οι έλεγχοι γίνονται συνεχώς και μας δίνουν τη δυνατότητα να ανακτούμε κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά».

