Joel Moss: Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο επτά φορές βραβευμένος με Grammy παραγωγός

Ο Τζόελ Μος, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας με επτά βραβεία Grammy και συνεργασίες με καλλιτέχνες και ταινίες που σημάδεψαν γενιές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Η οικογένειά του δήλωσε στο Deadline ότι ο Μος πέθανε στις 15 Σεπτεμβρίου στο Σαρατόγκα Σπρινγκς της Νέας Υόρκης, χωρίς να αναφερθεί αρχικά η αιτία θανάτου.

Η κόρη του, Ρέιτσελ, διευκρίνισε αργότερα ότι ο πατέρας της πέθανε ύστερα από διαχωρισμό αορτής. «Ο Τζόελ ήταν αγαπητός και σεβαστός από όλους και ήταν γνωστός ως “το άτομο με τη μεγαλύτερη ακεραιότητα στη δισκογραφική βιομηχανία που δημιούργησε τους καλύτερους ήχους στην πόλη”», ανέφερε η οικογένειά του στο Hollywood Reporter.

Joel Moss, Grammy-Winning Music Producer, Dies at 79 https://t.co/2jl22I2yXw — The Hollywood Reporter (@THR) September 18, 2025



Η αδελφή του, Κάρεν Μος Χέιλ, γνωστοποίησε την απώλεια μέσα από το Facebook γράφοντας: «Δυστυχώς – ο αδελφός μου Τζόελ πέθανε απόψε – είμαι μουδιασμένη και προσπαθώ να το επεξεργαστώ – ο Τζόελ ήταν το καμάρι μας!».

Λίγες ώρες νωρίτερα, η ίδια είχε ζητήσει από τους θαυμαστές και φίλους του να προσευχηθούν, καθώς είχε ενημερώσει ότι ο Μος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω ενός ιατρικού περιστατικού.

Grammy-winner Joel Moss dies age 79: Music producer passes away suddenly after suffering medical emergency https://t.co/IfkBSyV79O — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 19, 2025



Ο Μος είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως Τζόνι Κας, Τόνι Μπένετ, Red Hot Chili Peppers, Eagles, Λιτλ Ρίτσαρντ, Τζο Κόκερ και Talking Heads.

Με το εμβληματικό ντοκιμαντέρ του συγκροτήματος το 1984, «Stop Making Sense», έγινε ο πρώτος που μετέφερε αναλογικές ηχογραφήσεις σε 24-κάναλη ψηφιακή μορφή.

Joel Moss Dies: Grammy-Winning Music Producer & Engineer Who Worked On ‘Chicago’, ‘Stop Making Sense’ & More Was 79 https://t.co/DpFfFgAhti — Deadline (@DEADLINE) September 18, 2025



Στην καριέρα του κατέκτησε επτά βραβεία Grammy, ξεκινώντας από την ηχογράφηση του άλμπουμ του Ρέι Τσαρλς «You Don’t Know Me» μέχρι την παραγωγή της ηχογράφησης του καστ του μιούζικαλ του Λιν-Μανουέλ Μιράντα «In The Heights».

Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1946 στο Ντιτρόιτ και υπήρξε για χρόνια μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, αποτελώντας σημείο αναφοράς ως ηχολήπτης για πολλές κορυφαίες κινηματογραφικές παραγωγές. Εκτός από τις ταινίες «Pretty in Pink», «A Few Good Men» και «Chicago», εργάστηκε στα «Footloose», «Sister Act», «Sleepless in Seattle», «Dead Poets Society» και σε δεκάδες ακόμη.

Συνολικά συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες για Grammy, κερδίζοντας το Άλμπουμ της Χρονιάς και ακόμη ένα βραβείο για το τελευταίο άλμπουμ του Ρέι Τσαρλς, «Genius Loves Company» του 2004.

Επίσης, τιμήθηκε με Grammy για το μιούζικαλ «Beautiful: The Carole King Musical» και το «In The Heights», για το soundtrack της ταινίας «Chicago» αλλά και για το άλμπουμ του Τόνι Μπένετ «Playin’ With My Friends – Bennett Sings the Blues».

Στις ηχογραφήσεις του για το Μπρόντγουεϊ συγκαταλέγονται τα «Hair», «The 25th Annual Putnam County Spelling Bee» και «The Drowsy Chaperone», όλα με υποψηφιότητες Grammy.