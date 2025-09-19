Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα βραβευμένος με Grammy τραγουδοποιός – Ακόμη δύο νεκροί

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα βραβευμένος με Grammy τραγουδοποιός – Ακόμη δύο νεκροί

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και παραγωγός Brett James σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Βόρεια Καρολίνα, στις ΗΠΑ, σε ηλικία 57 ετών, σε μια είδηση που συγκλονίζει τον χώρο της country μουσικής.

Σύμφωνα με το WTVF, ο James ήταν ένας από τους τρεις επιβαίνοντες σε μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cirrus SR22T, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο John C. Tune στο Νάσβιλ και κατέπεσε σε ανοιχτό χωράφι κοντά στο δημοτικό σχολείο Iotla Valley στο Franklin της Βόρειας Καρολίνας, σκοτώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν μέσα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brett James (@brettjamessongs)


Το σχολείο βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της κομητείας Macon και περιβάλλεται από χωράφια, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί μαθητών ή προσωπικού.

Ο James υπήρξε ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους τραγουδοποιούς της country μουσικής στις δεκαετίες του 2000 και 2010. Έγραψε μεγάλες επιτυχίες όπως το «Bottoms Up» του Brantley Gilbert, το «Summer Nights» των Rascal Flatts, καθώς και τραγούδια για καλλιτέχνες όπως οι Bon Jovi, Kenny Chesney, Jason Aldean, Tim McGraw και Carrie Underwood.

Συνολικά υπέγραψε 27 τραγούδια που έφτασαν στο #1 του ραδιοφώνου της country μουσικής.

Το πιο γνωστό του έργο ήταν το «Jesus Take the Wheel» της Carrie Underwood, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου country τραγουδιού στα 49α βραβεία Grammy το 2007 και ήταν υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς.

Το 2013 υπέγραψε το «I Hold On» του Dierks Bentley, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη, ενώ το 2020 εισήχθη στο Nashville Songwriters Hall of Fame.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕ: Πρόταση προς την Πολιτεία να συνδεθεί η απόκτηση διπλώματος οδήγησης με την εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ

DRAFT 5 // Το σύνδρομο που απειλεί τους άνω των 50: Ποια τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του συνδρόμου Sjögren

Ακρίβεια: «Πονοκέφαλος» για τους καταναλωτές το κρέας και τα γαλακτοκομικά – Ποια μέτρα «ρίχνονται» στη μάχη για να μην υπά...

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα

Η Microsoft προειδοποιεί 200 εκατομμύρια χρήστες Windows – Μην ενημερώσετε τον υπολογιστή σας

Γυναίκα σοκαρίστηκε όταν η γατούλα που τάιζε «εξαφανίστηκε» – Τι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
περισσότερα
09:48 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Βασιλιάς Ολλανδίας: Συμμετείχε σε στρατιωτική άσκηση – Σε ρόλο πιλότου σε C-130 για να κάνουν άλματα αλεξιπτωτιστές

Σε μία στρατιωτική άσκηση πήρε μέρος την Πέμπτη ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ Αλεξάντερ, που...
09:36 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Απειλεί τα τηλεοπτικά δίκτυα που τον επικρίνουν με ανάκληση αδειών – «Είναι όργανα των Δημοκρατικών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα στις ΗΠΑ, μετά ...
08:08 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Το Ισραήλ προελαύνει από δύο κατευθύνσεις και χιλιάδες άμαχοι τρέχουν για τη ζωή τους – Σκηνές αποκάλυψης

H ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει κλιμακωθεί δραματικά, με νέους μαζικούς εκτοπισμούς και σφο...
07:55 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μερτς για ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF: Η Γερμανία και η Ισπανία θα «προσπαθήσουν να βρεθεί λύση μέχρι το τέλος του 2025»

Το Βερολίνο και η Μαδρίτη «θέλουν να προσπαθήσουν να εξευρεθεί λύση μέχρι το τέλος του 2025» ό...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος