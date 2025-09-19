Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα βραβευμένος με Grammy τραγουδοποιός – Ακόμη δύο νεκροί

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και παραγωγός Brett James σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Βόρεια Καρολίνα, στις ΗΠΑ, σε ηλικία 57 ετών, σε μια είδηση που συγκλονίζει τον χώρο της country μουσικής.

Σύμφωνα με το WTVF, ο James ήταν ένας από τους τρεις επιβαίνοντες σε μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cirrus SR22T, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο John C. Tune στο Νάσβιλ και κατέπεσε σε ανοιχτό χωράφι κοντά στο δημοτικό σχολείο Iotla Valley στο Franklin της Βόρειας Καρολίνας, σκοτώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν μέσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brett James (@brettjamessongs)



Το σχολείο βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της κομητείας Macon και περιβάλλεται από χωράφια, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί μαθητών ή προσωπικού.

Ο James υπήρξε ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους τραγουδοποιούς της country μουσικής στις δεκαετίες του 2000 και 2010. Έγραψε μεγάλες επιτυχίες όπως το «Bottoms Up» του Brantley Gilbert, το «Summer Nights» των Rascal Flatts, καθώς και τραγούδια για καλλιτέχνες όπως οι Bon Jovi, Kenny Chesney, Jason Aldean, Tim McGraw και Carrie Underwood.

Συνολικά υπέγραψε 27 τραγούδια που έφτασαν στο #1 του ραδιοφώνου της country μουσικής.

Το πιο γνωστό του έργο ήταν το «Jesus Take the Wheel» της Carrie Underwood, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου country τραγουδιού στα 49α βραβεία Grammy το 2007 και ήταν υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς.

Το 2013 υπέγραψε το «I Hold On» του Dierks Bentley, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη, ενώ το 2020 εισήχθη στο Nashville Songwriters Hall of Fame.