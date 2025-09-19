Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος - Λάρισα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισκέπτεται σήμερα τη Λάρισα, όπου πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων και επισκέψεων με κύριο αντικείμενο την εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. Στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκε και με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, όπου συζήτησαν το πρόβλημα που επικρατεί στη Θεσσαλία.

Φάμελλος: Ανεπαρκή και καθυστερημένα τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Στις δηλώσεις του ο κ. Φάμελλος εξήγησε τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται στο νομό Λάρισας, τονίζοντας ότι:

«Η σημερινή μας επίσκεψη στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην ΠΕ Λάρισας, έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη μεγάλη επέκταση της διασποράς της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Υπάρχει μία βάσιμη ανησυχία, για την αμφισβήτηση της κτηνοτροφικής λειτουργίας και των κτηνοτροφικών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα. Αυτή κατ’ επέκταση δείχνει την αδυναμία της Πολιτείας και του σχεδίου της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Η απαίτησή μας είναι πρώτα απ’ όλα να μην υπάρχει έλλειμμα στην κτηνοτροφική λειτουργία. Η Πολιτεία οφείλει να επιταχύνει τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που έχει στις αποζημιώσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που δεν θα είναι δέκα ημερών, αλλά μία σοβαρή παρέμβαση που θα στηρίζεται στην επιστήμη».

Από την μεριά του ο κ. Κουρέτας υποστήριξε ότι έχουν στηθεί απολυμαντικοί σταθμοί σε όλη τη Θεσσαλία, όμως επισήμανε πως το ΥΠΑΑΤ άργησε να ανταποκριθεί στα αιτήματα της Περιφέρειας. Παράλληλα πρόσθεσε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται απαιτούν τουλάχιστον είκοσι ημέρες για να αρχίσουν να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σημειώνεται πως ο κ. Φάμελλος θα μεταβεί στο Δίλοφο Φαρσάλων, όπου στην κεντρική πλατεία θα έχει συνάντηση με τον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Φαρσάλων και κτηνοτρόφους της περιοχής. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στη Λάρισα για να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ενώ το πρόγραμμά του θα ολοκληρωθεί το απόγευμα στον Τύρναβο με νέες επαφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

16:12 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

