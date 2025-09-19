ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

«Όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ καλούσαν τον λαό να κάνει θυσίες για να γίνουμε σαν τις άλλες χώρες της ΕΕ, τώρα ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του για να μην γίνουμε σαν τις άλλες χώρες της ΕΕ», αναφέρει σε σχόλιό του για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΚΟ της ΝΔ, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Είμαστε το κόμμα των πολλών και των νέων – Οι πέντε πυξίδες της κυβέρνησης

Όπως σημειώνει, «Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία οι κυβερνώντες λένε στον λαό που βρίσκεται στους δρόμους να αποδεχθεί τα αντιλαϊκά μέτρα “για να μην βρεθεί η χώρα στη θέση που ήταν η Ελλάδα”, ενώ στη Γερμανία αναπαράγουν αυτούσια τα επιχειρήματα που ακούγονταν πολύ πρόσφατα στη χώρα μας, όπως ότι “ζούσαμε για χρόνια πάνω από τις δυνατότητές μας”».

Το ΚΚΕ προσθέτει ότι «αυτή είναι η ΕΕ και η “κανονικότητά” της: “Κόφτες δαπανών” για τις λαϊκές ανάγκες, δισεκατομμύρια στους εξοπλισμούς και την πολεμική βιομηχανία και ένα τσούρμο κυβερνήσεων-εκβιαστών για να βάζουν τελικά οι λαοί “κόφτη” στις διεκδικήσεις τους, τόσο σε φάση κρίσης όσο και σε φάση ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι ότι και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στη Γερμανία και παντού, οι λαοί ζούσαν και ζουν κάτω από τις δυνατότητες που προσφέρει η σημερινή εποχή, με την τεράστια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας της εργασίας, αφού εμπόδιο στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους μπαίνει το καπιταλιστικό κέρδος».

«Γι’ αυτό, οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν τους κυβερνητικούς εκβιασμούς με τη μαζική συμμετοχή τους στη γενική απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός, διεκδικώντας 7ωρο, 5ημερο, 35ωρο», καταλήγει.

