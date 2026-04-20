ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα (20/4) η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην τελευταία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των «δύο» θα λάβει η Ολομέλεια της Βουλής. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας που είχε συνεδριάσει πριν από το Πάσχα, είχε αποφασίσει υπέρ της πρότασης άρσης της ασυλίας άλλων 11 βουλευτών της ΝΔ.

Η εισήγηση αφορούσε στους Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Την Τετάρτη συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής

Την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει οριστικά για την άρση της ασυλίας και των 13 βουλευτών που αναφέρονται, δηλαδή των 11 της δεύτερης δικογραφίας και των 2 της τρίτης.

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας θα γίνουν χωριστές ψηφοφορίες για κάθε αναφερόμενο βουλευτή.

Ωστόσο, παρά το ότι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, φαίνεται ότι στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχει δυσαρέσκεια μεταξύ των βουλευτών για την άρση όλων των ασυλιών χωρίς να υπάρξει επί της ουσίας, κατά περίπτωση εξέταση της κάθε υπόθεσης. Μάλιστα αυτό θα ήταν και το βασικό θέμα στη συνεδρίαση της ΚΟ εάν αυτή γινόταν πριν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης, όπως ζητούσαν οι βουλευτές.

Θεωρούν ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και με άλλη βαρύτητα και δεν πρέπει να γίνει «τσουβάλιασμα» στην υπόθεση. Οπότε τώρα όλα τα βλέμματα, είναι στραμμένα και στον πώς θα ψηφίσουν την Τετάρτη στη Βουλή.

Όπως έγραψε η Realnews της Κυριακής, θεωρείται βέβαιο πως αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είτε θα καταψηφίσουν είτε δεν θα εμφανιστούν στη συνεδρίαση της Τετάρτης, προκειμένου να μη… φορτωθούν μια αρνητική ψήφο σε βάρος συναδέλφων τους. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία είναι φανερή ονομαστική, άρα στο τέλος της θα αποκαλυφθεί τι έχει ψηφίσει κάθε βουλευτής, αλλά και ότι η πλειοψηφία κρίνεται επί των παρόντων. Έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι βλέποντας το κλίμα που διαμορφώνεται κάποιοι βουλευτές από όσους αναφέρονται στη δικογραφία και έχουν ήδη ζητήσει την άρση της ασυλίας τους το πρωί της Παρασκευής τηλεφωνούσαν σε συναδέλφους τους ζητώντας να ψηφίσουν κατά συνείδηση, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Και όλα αυτά εν αναμονή και νέων δικογραφιών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαβιβαστούν στη Βουλή το προσεχές διάστημα.