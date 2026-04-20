Ιράν: Περιμένει «θετικό σήμα» από τις ΗΠΑ για να προσέλθει «ίσως σήμερα ή αύριο» στις συνομιλίες – Οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή του Ιράν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ καθορίζεται αποκλειστικά από το εθνικό συμφέρον και τα κέρδη που έχουν επιτευχθεί στο στρατιωτικό μέτωπο.

Ο Αζίζι, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ερωτηθείς από το Al Jazeera για το αν η Τεχεράνη προτίθεται τελικά να συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, τόνισε πως: «Το Ιράν ενεργεί με βάση τα εθνικά συμφέροντα [και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να] διασφαλίσει τα συμφέροντα και την ασφάλεια της χώρας».

Διαπραγμάτευση αλλά όχι υποταγή

Παρά την απόφαση για συνέχιση των επαφών με την Ουάσινγκτον, ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι αυτό «δεν σημαίνει διαπραγμάτευση με οποιοδήποτε κόστος», ούτε αποδοχή οποιασδήποτε «προσέγγισης εφαρμόζει η άλλη πλευρά».

Μάλιστα, συνέδεσε άρρηκτα τη διπλωματία με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Βλέπουμε τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ως συνέχεια του πεδίου της μάχης και δεν βλέπουμε τίποτα άλλο εκτός από το πεδίο της μάχης σε αυτό», σημείωσε.

«Εάν αποδώσει επιτεύγματα που διατηρούν εκείνα του πεδίου της μάχης, τότε ο στίβος των διαπραγματεύσεων αποτελεί επίσης ευκαιρία για εμάς… Αλλά όχι εάν οι Αμερικανοί σκοπεύουν να το μετατρέψουν σε ένα πεδίο υπερβολικών απαιτήσεων, βασισμένοι στην εκφοβιστική τους προσέγγιση».

Το μήνυμα προς την αμερικανική αντιπροσωπεία

Ο Αζίζι άφησε ανοιχτό το παράθυρο για εξελίξεις τις επόμενες ώρες, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση τη στάση των ΗΠΑ.

«Ποτέ δεν φοβηθήκαμε την αρχή της διαπραγμάτευσης. Ίσως σήμερα ή αύριο, με περαιτέρω αξιολόγηση, να το θεωρήσουμε πιθανό, υπό την προϋπόθεση ότι η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα και τα μηνύματα που έχουν λάβει από το Ιράν δώσουν ένα θετικό σήμα», τόνισε.

Οι προϋποθέσεις και η προειδοποίηση

Ο Αζίζι επανέλαβε ότι το Ιράν παραμένει σταθερό στις προϋποθέσεις που έχει θέσει εξαρχής για την εκτόνωση της κρίσης.

«Το ζήτημα του Λιβάνου ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων ήταν μεταξύ των προϋποθέσεων στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ. Φυσικά, η Ισλαμική Δημοκρατία εξακολουθεί να εμμένει σε αυτές ακριβώς τις αρχές», σημείωσε.

Κλείνοντας, απηύθυνε μια σαφή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε περίπτωση που παραβιαστούν οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης.

«Εάν ληφθούν μέτρα που είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα του Μετώπου της Αντίστασης —το οποίο αποτελεί μέρος του δικού μας πεδίου μάχης— ή εάν δεν τηρήσουν τις προηγούμενες δεσμεύσεις, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν αποδεχθεί τις προϋποθέσεις του Ιράν και αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο».