ΓΕΝ: Ολοκληρώθηκε η επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο

Enikos Newsroom

πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό

Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, διεξήχθη από τις 15 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), στις ασκήσεις συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, υποβρυχίων, πλοίων επιτήρησης, ναρκοπολέμου, υποβρυχίων καταστροφών, ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι εκπαιδεύσεις, προστίθεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 – Η “ακτινογραφία”

Για ποιον είναι πραγματικά το iPhone Air;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:45 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Παναγιώτης Δημητράς: «Kάθε τυχόν ενέργεια πριν εξετασθεί η προσφυγή για ακυρότητα είναι προφανώς μη σύννομη»

Ο Παναγιώτης Δημητράς προχώρησε σε δήλωση αναφορικά με το πόρισμα που έστειλε η η Αρχή για το ...
23:08 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Συνεδρίαση ΚΟ Νέας Δημοκρατίας: Τα μηνύματα Μητσοτάκη για ενότητα και μεταρρυθμίσεις, η εκλογή Χαρακόπουλου και η ένταση με Βλάχο

Με συγκίνηση, πολιτικά μηνύματα, αλλά και στιγμές έντασης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κο...
22:48 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

ΥΠΕΞ: «Απαράδεκτη» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας – «Συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρω...
21:02 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ – «Πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ισραήλ»

Έντονη δημοσιότητα δείχνουν να έχουν λάβει στα τουρκικά μέσα οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος