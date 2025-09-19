Πάτρα: «Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο» λένε ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν συλληφθεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Πάτρα, εθελοντές, 25χρονος, 21χρονος

Αποφυλακίστηκαν οι δύο νέοι που είχαν συλληφθεί για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Γηροκομείο Πάτρας. Οι δύο φίλοι βρίσκονταν σε διαφορετικές φυλακές και μετά την αποφυλάκιση συναντήθηκαν σε έναν παράδρομο της Εθνικής Οδού και αγκαλιάστηκαν.

Η φιλία τους «δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας, μιλώντας στον ALPHA, «Ηταν και από πριν» συμπλήρωσε ο δεύτερος. «Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», σημείωσε.

Ο 21χρονος Λουκιανός έλεγε στην Ασφάλεια Πατρών πως ήταν με τον 25χρονο Ίωνα αλλά δεν του είχαν πάρει κατάθεση. Όταν πήγε να καταθέσει στην ανακρίτρια συνελήφθη.

«Πέρα από το ότι είναι αδελφικός μου φίλος, για τον κάθε αθώο θα πήγαινα», δήλωσε ο Λουκιανός. Από την πλευρά του ο Ίωνας αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή: «του είπα “μάλλον δεν έπρεπε να έχεις πάει, θα έμπλεκες”». «Του είπα “μην ξαναπείς τέτοια κουβέντα, δεν υπάρχει περίπτωση”. Το ίδιο θα έκανε και για εμένα δεν θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά», πρόσθεσε ο Λουκιανός.

«Οι συνθήκες δεν ήταν ανθρώπινες. Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο. Μου φάνηκε σαν να ήταν αιώνες μέσα. Δεν φοβήθηκα, είχα πίστη μέσα μου, ήξερα πως είμαι αθώος και αυτό με κράτησε μέχρι τελευταία στιγμή. Μου πήρε καιρό να συνειδητοποιήσω πως πήγα να βοηθήσω και τώρα είμαι φυλακή. Ξύπνησα μια μέρα και λέω “πού βρίσκομαι;”», δήλωσε ο 21χρονος .

Οι δύο νέοι δηλώνουν πως δεν θα σταματήσουν τον εθελοντισμό. «Παρά την αδικία, από την καρδιά μου το έκανα, δεν θα μου το αλλάξουν. Και φυλακή που με βάλανε δεν αλλάζει. Το έκανα από την ψυχή μου και πήγαμε να βοηθήσουμε», σημειώνει ο Λουκιανός και στέλνει μήνυμα στους εθελοντές: «να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει, παρά την αδικία που έγινε και που έχει γίνει και πιο παλιά που έμαθα από γνωστό πως έκατσε 11 μήνες ο άνθρωπος, εμείς πάλι καλά φύγαμε και νωρίς», καταλήγει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 λόγοι που συνήθως αποτυγχάνουν οι τελειομανείς – Τι να κάνουν

Άδωνις Γεωργιάδης για επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας: Αν δεν είχα πρόσκληση δεν θα είχα έρθει

Κώτσηρας: 30% μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης από τον Ιανουάριο του 2026 – Πώς θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Ειδικός στις σχέσεις εξηγεί τη συνήθεια στα μηνύματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε όταν βγαίνετε ραντεβού
περισσότερα
21:59 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αθήνας

Νέο άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025...
21:11 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του ιερέα που κατηγορείται για εμπρησμό

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του ιερέα που συνελήφθη την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, από...
20:49 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μία σοβαρή υπόθεση ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών, καθώς τα ξημερώματα της Παρασ...
20:23 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Έκρηξη στην Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στο Τσοτύλι

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, σε μάντρα με ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος