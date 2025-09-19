Πολωνία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας γεώτρησης στη Βαλτική Θάλασσα

H Πολωνία ανακοίνωσε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, παραβιάζοντας τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας.

Την χαμηλή πτήση ανέφερε η Συνοριακή Δύναμη της Πολωνίας, η οποία ανέφερε ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, πραγματοποιώντας χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα.  “Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες αρχές έχουν ενημερωθεί”, ανέφερε η δύναμη.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: “Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας”.

Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της, με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ. Είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είναι γνωστό ότι άνοιξε πυρ, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

