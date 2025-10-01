Λαμία: 20χρονος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλακή για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της μητέρας του

Ποινή φυλάκισης 27μηνών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε 20χρονο που στο πλαίσιο σοβαρού επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας απείλησε και χτύπησε την ίδια του τη μητέρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο νεαρός οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, αλλά και της σωματικής βλάβης.

Ήθελε χρήματα για την δόση του

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, αιτία του επεισοδίου ήταν ότι ο νεαρός ήθελε λεφτά για τη δόση του και  η εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι αυτή που τον κάνει να φέρεται άσχημα. Ο ίδιος υποστήριξε, ότι το «θύμα» τον έβρισε και για αυτό θύμωσε, όχι όμως ότι την χτύπησε.

Για εκείνον το παρελθόν του έκρυβε ακόμη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας και το Δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 27 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο κατηγορούμενος θα πάρει το δρόμο για Κατάστημα Κράτησης της χώρας.

