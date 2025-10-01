Έλενα Τσαγκρινού: «Από την ημέρα που πήγε ο γιος μου σχολείο έχει αλλάξει όλη μου η ψυχολογία»

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν καλεσμένη το πρωί της Τρίτης (30/9) η Έλενα Τσαγκρινού. Η γνωστή τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων στην συνέντευξή της μίλησε και για τον ενός έτους γιο της, ο οποίος πρόσφατα βαπτίστηκε, αλλά και για τον σύντροφό της, DJ Stephan. Μάλιστα, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξομολογήθηκε και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στην ψυχολογία της, το γεγονός πως το παιδί της ξεκίνησε σχολείο.

Αναφερόμενη στον γιο της, η Έλενα Τσαγκρινού είπε ότι: «Είναι 14 μηνών και μπαίνουμε στη φάση που αρχίζει και γίνεται παιδάκι. Μόλις πήγε σχολείο, χθες ήταν η πρώτη του μέρα. Από την χθεσινή μέρα εμένα έχει αλλάξει όλη μου η ψυχολογία.

Μου έχει φύγει αυτό το βάρος ότι είμαι από πάνω και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Καλά πάει, πολύ δύσκολη η περίοδος του πρώτου χρόνου. Μου έχουν πει ότι και ο δεύτερος χρόνος είναι δύσκολος. Μου έφυγε ένα βάρος με το σχολείο».

Μιλώντας για τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, DJ Stephan, η τραγουδίστρια τόνισε: «Τον θεωρώ πρότυπο τον άνδρα μου. Ήταν δίπλα μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και δεν έφυγε από δίπλα μου.

Φτάσαμε και εμείς μέχρι τα όριά μας. Δηλαδή και εκείνος τα ξεπέρασε τα όριά του. Αυτή την στιγμή γνωρίζει καλύτερα πως να βάζει την πάνα και από μία δασκάλα στο σχολείο, που λέει ο λόγος. Την ψυχολογία του παιδιού την ξέρει πολύ καλά».