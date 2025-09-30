Αννίτα Πάνια για Νίκο Καρβέλα: «Είναι απίστευτος, εξωγήινος, ό,τι γράψει έχει επιτυχία»

Αννίτα Πάνια
Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Αννίτα Πάνια, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (30/9). Μεταξύ άλλων, η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα, με τον οποίο ήταν μαζί για περίπου 10 χρόνια, ενώ στη διάρκεια της κοινής τους ζωής απέκτησαν και έναν γιο.

Η Αννίτα Πάνια εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον Νίκο Καρβέλα και το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, χαρακτηρίζοντάς τον «εξωγήινο». Παράλληλα, η παρουσιάστρια μίλησε και για τις άριστες σχέσεις που διατηρεί τόσο με τον επιτυχημένο μουσικό όσο και με την Άννα Βίσση.

Μιλώντας για τον Νίκο Καρβέλα, η Αννίτα Πάνια είπε ότι: «Αυτός ο άνθρωπος ό,τι γράψει έχει επιτυχία. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτόν. Θα ήθελα, δηλαδή, να δω να γράφει κάτι που δεν θα κάνει επιτυχία, είναι πρόβλημα αυτό. Είναι απίστευτος αυτός, είναι εξωγήινος, τον αγαπώ πολύ, τον θαυμάζω, τον σέβομαι, τον γουστάρω. Αγαπιόμαστε όλοι εμείς».

Σχετικά με το γεγονός πως διατηρεί άριστες σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της και την Άννα Βίσση, η παρουσιάστρια ανέφερε πως: «Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Μας φαίνεται το νορμάλ παράλογο και το παράλογο μας φαίνεται νορμάλ. Το νορμάλ θεωρούν πως είναι, όταν χωρίζουν οι άνθρωποι, να αρχίζουν τα δικαστήρια, τη μανούρα, την ξεφτίλα και το αυτόφωρο. Αυτό λοιπόν θεωρείται το νορμάλ. Κάτσε να το σκεφτείς λίγο αυτό που σου λέω. Έχεις καταλάβει ότι παραλογιζόμαστε;».

