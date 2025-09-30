Αθηνά Ρηγοπούλου για την υιοθεσία της κόρης της: «Νιώθω ότι αυτό το παιδί το έχω γεννήσει»

Η Αθηνά Ρηγοπούλου, κόρη της αείμνηστης Τζένης Βάνου, η οποία έχει ακολουθήσει τον καλλιτεχνικό δρόμο, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο παιδί της και στην υιοθεσία του. Η ευτυχισμένη μητέρα περιέγραψε το δικό της “ταξίδι” τεκνοθεσίας και μιλώντας για την 3 ετών Μαρία εξομολογήθηκε πως «νιώθω ότι την έχω γεννήσει».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την μητέρα της και αείμνηστη τραγουδίστρια Τζένη Βάνου, η Αθηνά Ρηγοπούλου είπε ότι: «Σε ποιον δεν λείπει η μαμά του όταν την “χάνει”; Πάνε τώρα περίπου 12 χρόνια. Τον Φεβρουάριο θα κλείσουν 12 χρόνια που “έφυγε”, δεν παύει να πονάει η έλλειψή της».

Σχετικά με την υιοθεσία της κόρης της, η ευτυχισμένη μαμά εξομολογήθηκε πως: «Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι κάπως μεγάλη ξεκίνησα να ψάξω για να κάνω εξωσωματική και μου είχαν προτείνει να βρω δότρια. Στη σκέψη ότι θα έχω ένα παιδί που δεν θα είναι δικό μου είπα “γιατί να μην πάρω ένα παιδάκι που δεν θα είναι δικό μου κι είναι ήδη στη ζωή και να το βοηθήσω; Γιατί να φέρω στο κόσμο ένα καινούργιο παιδί;”».

«Αυτό έγινε το 2018. Όταν πέρασαν τα τρία χρόνια της αναμονής, μας ειδοποίησαν από το ίδρυμα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά από την αρχή, οι αιτήσεις, και αν ενδιαφερόμαστε να μπούμε ξανά στη διαδικασία. Ξαναμπήκαμε λοιπόν και όντως από εκεί και πέρα έγιναν κάπως πιο γρήγορα και μέσα σε ενάμιση χρόνο μας ειδοποίησαν ότι ήταν ένα μωράκι, που δεν το περίμενα, ήταν 10 μηνών. Τρελάθηκα, έπεσα κάτω κι έκλαιγα και είπα ότι “ναι, φυσικά, το παίρνουμε, είναι το παιδί μου, είναι η κόρη μου”. Έκτοτε το έχω ξεχάσει όλο αυτό. Πραγματικά νιώθω ότι αυτό το παιδί το έχω γεννήσει», συνέχισε η Αθηνά Ρηγοπούλου.

Ακόμα, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι: «Της το έχουμε πει ότι είναι υιοθετημένη, κάπως το έχει καταλάβει. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα έτσι, παρά να πάθει σοκ στα 10-13 της, θα είναι πολύ σκληρό».

