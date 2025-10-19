Συγκινεί η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου: «Το βίωνα πολύ δύσκολα – Είχαν φουντώσει όλα στο κεφάλι μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

Την τηλεοπτική της κόρη, την Κωνσταντίνα Λιναρδάτου συνάντησε η Άννα Κουτσαφτίκη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Μαμά-δες» το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10).

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η νεαρή ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από την κωμική σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» αναφέρθηκε στην πλέον πιεστική, όπως είπε, περίοδο της ζωής της καθώς και στις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στην καθημερινότητα της.

Συγκεκριμένα, η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου παραδέχθηκε αρχικά πως «την περίοδο της Μουρμούρας με αγκαλιάσατε πάρα πολύ. Μετά ερχόταν ο γιος μου και στα γυρίσματα μαζί μου, τεσσερισήμισι μηνών. Γενικά τον μεγαλώνουμε μαζί με τον σύντροφο μου, τον Στέλιο, δεν έχουμε βοήθεια και αυτή είναι δική μας επιλογή. Δεν θα ήθελα να μεγαλώσουν το παιδί οι γιαγιάδες και οι παππούδες, είναι δική μας σκέψη αυτό τελείως».

«Θυμάμαι τότε που κουβάλαγες όλη σου την πραμάτεια μέσα στο αυτοκίνητο και είχες το άγχος, ακόμη και τότε, να απομονωθείς για να μπορέσεις να τον θηλάσεις, να φάει την ώρα που πρέπει και να μην χάσει το γεύμα του. Αυτό τώρα απ’ έξω, μετά από μεγάλο διάστημα, φαντάζει χαριτωμένο και συγκινητικό αλλά τότε πως το βίωνες, Κωνσταντίνα;» ρώτησε χαρακτηριστικά η Άννα Κουτσαφτίκη για να ξεσπάσει σε κλάματα και η νεαρή συνάδελφος της και να αποκριθεί ως εξής.

«Πολύ δύσκολα! Αχ, συγνώμη τώρα, έγινα ρεζίλι. Όλα όμως έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και δεν προλάβαινε ο εγκέφαλος μου να ηρεμήσει λίγο. Λειτουργούσα σαν ρομπότ. Δηλαδή να φάει, να κοιμηθεί, να γυρίσουμε τη σκηνή, “ωχ ξύπνησε”, “ωχ κοιμήθηκε”. Όλα αυτά είχαν φουντώσει μέσα στο κεφάλι μου, είχα εκραγεί».

«Οπότε αυτή η παύση, που ακολούθησε, μου έκανε πάρα πολύ καλό. Και το κατάλαβα μετά, φυσικά. Γιατί είχαμε τις δυσκολίες τις οικονομικές, ήμασταν με έναν μισθό και έλεγα “να το πάρω αυτό τώρα για μένα; Όχι, θα το στερηθώ για το παιδί μου”. Είναι προτεραιότητα το παιδί και δεν το είχα καταλάβει πριν» πρόσθεσε η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ στον ύπνο: Τι είναι η sexsomnia και πώς διαφέρει από τα ερωτικά όνειρα

Λούσιμο και άλλα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε πριν πάμε στο κομμωτήριο, σύμφωνα με ειδικούς

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» για το λαθρεμπόριο καυσίμων – Αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ

Τέσσερα ζώδια που δεν ξεγελιούνται εύκολα – «Ακόμη και αν κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, έχετε το πάνω χέρι»

Το Gboard επιτέλους σού επιτρέπει να ρυθμίσεις το μέγεθος της γραμματοσειράς όπως θέλεις
περισσότερα
01:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αλέκος Συσσοβίτης: «Ένιωθα συναισθηματικά νεκρός – Δεν περίμενα να ερωτευτώ αλλά συνέβη»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης έκανε μία σπάνια αναφορά στην προσωπική του ζωή και αναφέρθηκε σε μία περί...
17:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Βασιλιάς Κάρολος: Θέλει να προστατεύσει τις κόρες του πρίγκιπα Άντριου – «Έχει μεγάλη εκτίμηση και στοργή για εκείνες»

Την υπόσχεση ότι θα προστατεύσει τις ανιψιές του και κόρες του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος πλέο...
16:44 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Λιβάνης: «Δύο ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου»

Ο Γιώργος Λιβάνης, λίγες ημέρες μετά τον γάμο του με την Ανδρομάχη, παραχώρησε συνέντευξη στο ...
15:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

Βελτιωμένη φαίνεται η κατάσταση της υγείας του μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος με...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης