Συγκινεί η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου: «Το βίωνα πολύ δύσκολα – Είχαν φουντώσει όλα στο κεφάλι μου»

Την τηλεοπτική της κόρη, την Κωνσταντίνα Λιναρδάτου συνάντησε η Άννα Κουτσαφτίκη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Μαμά-δες» το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10).

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η νεαρή ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από την κωμική σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» αναφέρθηκε στην πλέον πιεστική, όπως είπε, περίοδο της ζωής της καθώς και στις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στην καθημερινότητα της.

Συγκεκριμένα, η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου παραδέχθηκε αρχικά πως «την περίοδο της Μουρμούρας με αγκαλιάσατε πάρα πολύ. Μετά ερχόταν ο γιος μου και στα γυρίσματα μαζί μου, τεσσερισήμισι μηνών. Γενικά τον μεγαλώνουμε μαζί με τον σύντροφο μου, τον Στέλιο, δεν έχουμε βοήθεια και αυτή είναι δική μας επιλογή. Δεν θα ήθελα να μεγαλώσουν το παιδί οι γιαγιάδες και οι παππούδες, είναι δική μας σκέψη αυτό τελείως».

«Θυμάμαι τότε που κουβάλαγες όλη σου την πραμάτεια μέσα στο αυτοκίνητο και είχες το άγχος, ακόμη και τότε, να απομονωθείς για να μπορέσεις να τον θηλάσεις, να φάει την ώρα που πρέπει και να μην χάσει το γεύμα του. Αυτό τώρα απ’ έξω, μετά από μεγάλο διάστημα, φαντάζει χαριτωμένο και συγκινητικό αλλά τότε πως το βίωνες, Κωνσταντίνα;» ρώτησε χαρακτηριστικά η Άννα Κουτσαφτίκη για να ξεσπάσει σε κλάματα και η νεαρή συνάδελφος της και να αποκριθεί ως εξής.

«Πολύ δύσκολα! Αχ, συγνώμη τώρα, έγινα ρεζίλι. Όλα όμως έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και δεν προλάβαινε ο εγκέφαλος μου να ηρεμήσει λίγο. Λειτουργούσα σαν ρομπότ. Δηλαδή να φάει, να κοιμηθεί, να γυρίσουμε τη σκηνή, “ωχ ξύπνησε”, “ωχ κοιμήθηκε”. Όλα αυτά είχαν φουντώσει μέσα στο κεφάλι μου, είχα εκραγεί».

«Οπότε αυτή η παύση, που ακολούθησε, μου έκανε πάρα πολύ καλό. Και το κατάλαβα μετά, φυσικά. Γιατί είχαμε τις δυσκολίες τις οικονομικές, ήμασταν με έναν μισθό και έλεγα “να το πάρω αυτό τώρα για μένα; Όχι, θα το στερηθώ για το παιδί μου”. Είναι προτεραιότητα το παιδί και δεν το είχα καταλάβει πριν» πρόσθεσε η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου.