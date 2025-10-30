Κωνσταντίνος Αργυρός: Δοκίμασε σουβλάκι με κιμά από καγκουρό σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αυστραλία – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή του

Enikos Newsroom

lifestyle

Κωνσταντίνος Αργυρός: Δοκίμασε σουβλάκι με κιμά καγκουρό

Προσκεκλημένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Sunshine» βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Αυστραλία, όπου συνεχίζει τις περιοδείες του.

Εκεί τον περίμενε ένα challenge, καθώς οι παρουσιαστές της εκπομπής τον έβαλαν να δοκιμάσει ένα σουβλάκι που αντί για κλασικό χοιρινό κρέας ή κοτόπουλο, χρησιμοποιήθηκε κιμάς από καγκουρό, ένα κρέας που πωλείται κανονικά στα καταστήματα της Αυστραλίας.

Το σουβλάκι έφτιαξε ο διάσημος, ελληνο- αυστραλιανής καταγωγής σεφ, Γιώργος Καλομπάρης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επεσήμανε ότι δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Δέχτηκε με χαμόγελο την πρόκληση και έφαγε, αποθεώνοντας τον σεφ για το πόσο νόστιμο ήταν το πιάτο.

Δείτε το βίντεο:

