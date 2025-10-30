Πρωτοφανής γκάφα στην Κύπρο: Μετέφεραν σε κλούβα με κρατούμενους έναν… πολίτη

Σε μία πρωτοφανή γκάφα υπέπεσαν αστυνομικοί στην Κύπρο, οι οποίοι σε κλούβα με κρατούμενους προς τα δικαστήρια, μετέφεραν κατά λάθος και έναν πολίτη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Cyprus Times, την Τετάρτη 29/10, οι αστυνομικοί που μετέφεραν κρατούμενους από τις Φυλακές στα Δικαστήρια με υπηρεσιακό όχημα (κλούβα), διαπίστωσαν πως είχαν έναν παραπάνω. Το διαπίστωσαν όμως όταν έφθασαν στα Δικαστήρια.

Ο «επιπλέον» άνθρωπος ήταν πολίτης που βρισκόταν στις φυλακές για επισκεπτήριο και χωρίς έλεγχο τον… έβαλαν στην κλούβα. Πώς έγινε αυτό; Κατά τη διαδικασία για να ξεκινήσει η μεταφορά, οι αστυνομικοί φώναζαν να βιαστούν οι κρατούμενοι που θα πήγαιναν στο Εφετείο για υποθέσεις τους.

Ο πολίτης δεν κατάλαβε προφανώς τι συνέβαινε και ανέβηκε στο όχημα, με τους αστυνομικούς να αντιλαμβάνονται το λάθος τους, όταν έφτασαν στο Εφετείο, καθώς τον είδαν να αποβιβάζεται από την κλούβα και να κρατά μια πλαστική τσάντα, χωρίς βεβαίως να φορά χειροπέδες. Τους είπε πως τους άκουσε να φωνάζουν «επιβιβαστείτε» και ανέβηκε χωρίς να καταλάβει τι γινόταν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sigmalive, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί διοικητική έρευνα για το λάθος των αστυνομικών.