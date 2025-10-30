Πρωτοφανής γκάφα στην Κύπρο: Μετέφεραν σε κλούβα με κρατούμενους έναν… πολίτη

Enikos Newsroom

διεθνή

Κύπρος αστυνομία

Σε μία πρωτοφανή γκάφα υπέπεσαν αστυνομικοί στην Κύπρο, οι οποίοι σε κλούβα με κρατούμενους προς τα δικαστήρια, μετέφεραν κατά λάθος και έναν πολίτη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Cyprus Times, την Τετάρτη 29/10, οι αστυνομικοί που μετέφεραν κρατούμενους από τις Φυλακές στα Δικαστήρια με υπηρεσιακό όχημα (κλούβα), διαπίστωσαν πως είχαν έναν παραπάνω.  Το διαπίστωσαν όμως όταν έφθασαν στα Δικαστήρια.

Ο «επιπλέον» άνθρωπος ήταν πολίτης που βρισκόταν στις φυλακές για επισκεπτήριο και χωρίς έλεγχο τον… έβαλαν στην κλούβα.  Πώς έγινε αυτό; Κατά τη διαδικασία για να ξεκινήσει η μεταφορά, οι αστυνομικοί φώναζαν να βιαστούν οι κρατούμενοι που θα πήγαιναν στο Εφετείο για υποθέσεις τους.

Ο πολίτης δεν κατάλαβε προφανώς τι συνέβαινε και ανέβηκε στο όχημα, με τους αστυνομικούς να αντιλαμβάνονται το λάθος τους, όταν έφτασαν στο Εφετείο, καθώς τον είδαν να αποβιβάζεται από την κλούβα και να κρατά μια πλαστική τσάντα, χωρίς βεβαίως να φορά χειροπέδες. Τους είπε πως τους άκουσε να φωνάζουν «επιβιβαστείτε» και ανέβηκε χωρίς να καταλάβει τι γινόταν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sigmalive, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί διοικητική έρευνα για το λάθος των αστυνομικών.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Τα συμπτώματα στο πόδι που μπορεί να είναι πρώιμα σημάδια καρκίνου του παγκρέατος

Β’ Πρόσκληση για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Επίδομα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου: Στις 28 Νοεμβρίου οι καταβολές – Τι διευκρίνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΟΙΚ

Ερευνήτρια βελτιώνει εξίσωση ενός αιώνα για την πρόβλεψη της κίνησης επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων

ChatGPT Atlas: Το νέο πρόγραμμα περιήγησης της OpenAI είναι «90% πιο ευάλωτο» σε επιθέσεις από το Google Chrome – Τι λέει ν...
περισσότερα
12:26 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Αποδοκιμάστηκαν σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες – Θύελλα αντιδράσεων για τη «βασιλική μεταχείρισή» τους

Η παρουσίαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ σε πρώτο πλάνο σε αγώνα των LA Dodgers προ...
12:11 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Politico: Ο Ρομπ Γέτεν είναι «ονειρική επιλογή» για την ΕΕ – Φιλοευρωπαϊκός αέρας στην Ολλανδία μετά την εκλογική νίκη του

Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα ευχάριστη ημέρα για τους φιλοευ...
11:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία: Στις 7 Νοεμβρίου η συνάντηση Τραμπ – Όρμπαν στην Ουάσινγκτον – Στο επίκεντρο το ουκρανικό και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ...
11:26 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Σκάνδαλο με «στημένους αγώνες» στο ποδόσφαιρο – Διαιτητές έδειχναν αδικαιολόγητες κάρτες για να επηρεάσουν αποτελέσματα

Ένα νέο σκάνδαλο συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς πέντε άτομα τέθηκαν σε κατ’ οί...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς