Χατζηδάκης: Δίνουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος με έργα, όχι στα λόγια

Enikos Newsroom

πολιτική

Χατζηδάκης

Στα δύο θέματα που παρουσίασε χθες, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο υπουργικό συμβούλιο αναφέρθηκε με σημερινή ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Σε αυτήν αναφέρεται, συγκεκριμένα, στους στόχους της πρωτοβουλίας για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και στην οικονομική δραστηριότητα -που περιλαμβάνει και το ΜΙΤΟΣ- αλλά και στη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μετάβασή του στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για δύο projects, για τα οποία ο ίδιος έχει την ευθύνη του συντονισμού.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης, στην ανάρτησή του, σημειώνει:

«Δίνουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος με έργα, όχι στα λόγια!

Ήδη έχουμε κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, με πρωτοβουλίες όπως ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, η απονομή των συντάξεων σε 60 ημέρες και οι ενιαίοι αριθμοί εξυπηρέτησης του πολίτη 1555 και 1566. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στο Δημόσιο, η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, παρουσίασα χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και καινούργια πρωτοβουλία, με διυπουργικό χαρακτήρα, για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα, που θα συντονίσω ο ίδιος, με 2 άξονες:

* Νομοθετική παρέμβαση για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, για να περιορίσουμε την ταλαιπωρία των πολιτών και από το Δημόσιο, λόγω έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών. Ενώ θα αξιοποιήσουμε και ψηφιακά εργαλεία για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση.

* Απλοποίηση διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών “ΜΙΤΟΣ”, που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιούργησε και ήδη έχουν δημοσιευτεί 4.050 διαδικασίες. Θα δημιουργηθεί διυπουργική ομάδα εργασίας που, προτεραιοποιώντας συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικασιών, θα εργαστεί για την απλοποίησή τους».

12:36 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

