Μιχαηλίδου: Σήμερα η νέα πρόσκληση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς – Αύξηση εισοδηματικών κριτηρίων και κατάργηση πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες

«Το είπαμε και το κάναμε. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Β’ πρόσκληση για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών, μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τις οικογένειες και διευρύνει την πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα. Με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και την κατάργηση του πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίνουμε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ενταχθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ποτέ τα εισοδηματικά κριτήρια δεν ήταν τόσο υψηλά – καλύπτουμε πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, που για πρώτη φορά αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα», τόνισε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να στηρίζει έμπρακτα τους γονείς και να επενδύει στο ξεκίνημα της ζωής των παιδιών, όταν διαμορφώνονται οι βάσεις για την ανάπτυξη, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Β’ πρόσκληση του Προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2025-2026 αρχίζει σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 134947 / 29.7.2025 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 (ΚΥΑ 15670 / 22.10.2025), προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με αυξημένα εισοδηματικά όρια.

Συγκεκριμένα, τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για οικογένειες με έως 2 παιδιά: από €33.000 σε €35.000
  • Για τρίτεκνες οικογένειες: από €36.000 σε €38.000
  • Για οικογένειες με 4 παιδιά: από €39.000 σε €41.000
  • Για οικογένειες με 5 παιδιά: από €42.000 σε €44.000.

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, καταργείται το ανώτατο πλαφόν και τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται προοδευτικά:

  •  Με 6 παιδιά: από €42.000 σε €47.000
  •  Με 7 παιδιά: από €42.000 σε €50.000
  •  Με 8 παιδιά: από €42.000 σε €53.000
  •  Με 9 παιδιά: από €42.000 σε €56.000
  •  Με 10 παιδιά: από €42.000 σε €59.000

Τα ποσά αυτά προκύπτουν μετά και τον συνυπολογισμό της διπλής αύξησης — την αύξηση των 2.000 ευρώ έως και τα πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των 44.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί από τα έξι και πάνω.

10:36 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

