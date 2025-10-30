Φάμελλος: Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι επικίνδυνη και διεφθαρμένη

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας αρχικά ότι «υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας της πολιτικής στη χώρα μας».

Ο κ. Φάμελλος, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μια επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση» και το αιτιολόγησε αναφέροντας ότι δεν έχει τη διάθεση να διερευνήσει μείζονα ζητήματα όπως η σύμβαση 717 και οι ευθύνες Βορίδη και Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρνούμενη να προχωρήσει στη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών.

Ο κ. Φάμμελος, αναφέρθηκε εκτενώς και στις κινητοποιήσεις των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι έχουν δίκιο οι αγρότες να διαμαρτύρονται, λέγοντας πως «η χώρα κινδυνεύει να μείνει χωρίς αγρότες» αποδίδοντας στην κυβέρνηση μια σειρά από λανθασμένους χειρισμούς σε θέματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η ευλογιά των προβάτων.

Ερωτηθείς για τον κ. Τσίπρα, είπε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη εξέλιξη, η οποία προφανώς δεν μπορεί να είναι ευχάριστη για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπεραμύνθηκε του ανοίγματος που έγινε προς αυτόν, λέγοντας ότι «έχουμε έναν κοινό στόχο, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο. Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού». Επιπλέον σημείωσε ότι το κάλεσμα για συμπόρευση δεν αφορά μόνο τον κ. Τσίπρα, αλλά κι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.

