Τηλεθέαση (29/10): Οι νικητές στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Η μάχη της τηλεθέασης. Στην πρωινή ζώνη της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, η Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου κράτησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας ποσοστό 21,4%.
Η εκπομπή Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ κυριάρχησε στο γενικό σύνολο με 17,7%, ενώ «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και το «Buongiorno» του Mega κρατήθηκαν σε διψήφια νούμερα.
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό και το γενικό σύνολο.
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Super Κατερίνα
|21,4 %
|Το Πρωινό
|9,9 %
|Breakfast@star
|9,2 %
|Buongiorno
|8,8 %
|Αταίριαστοι
|8,3 %
|Πρωίαν σε είδον
|3 %
|10 παντού
|2,6 %
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Αταίριαστοι
|17,7 %
|Super Κατερίνα
|14,8 %
|Το Πρωινό
|12,6 %
|Buongiorno
|10,2 %
|10 παντού
|9,1 %
|Breakfast@star
|6,6 %
|Πρωίαν σε είδον
|3,9 %