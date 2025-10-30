Τηλεθέαση (29/10): Οι νικητές στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Η μάχη της τηλεθέασης. Στην πρωινή ζώνη της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, η Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου κράτησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας ποσοστό 21,4%.

Η εκπομπή Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ κυριάρχησε στο γενικό σύνολο με 17,7%, ενώ «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και το «Buongiorno» του Mega κρατήθηκαν σε διψήφια νούμερα.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό και το γενικό σύνολο.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό Super Κατερίνα 21,4 % Το Πρωινό 9,9 % Breakfast@star 9,2 % Buongiorno 8,8 % Αταίριαστοι 8,3 % Πρωίαν σε είδον 3 % 10 παντού 2,6 %

Γενικό Σύνολο