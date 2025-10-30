Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε και τραυμάτισε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του – Ο άγριος καβγάς που προηγήθηκε

Χτύπησε με σφυρί -πάνω σε καβγά- τον 70χρονο συγκάτοικό του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και το σώμα, ενώ του αφαίρεσε δύο τραπεζικές κάρτες. Πρόκειται για άνδρα, 31 ετών, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.

Το επεισόδιο συνέβη, χθες το βράδυ, στο διαμέρισμα του συλληφθέντα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θύτης και θύμα φαίνεται να είναι χρήστες ουσιών, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ενώ ο δεύτερος διέμενε προσωρινά στο συγκεκριμένο σπίτι. Μετά το περιστατικό, ο 70χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα. Κατά τις ίδιες πηγές, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου πέρασαν χειροπέδες στον δράστη και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι δύο τραπεζικές κάρτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία, με την οποία οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης.