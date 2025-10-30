Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε και τραυμάτισε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του – Ο άγριος καβγάς που προηγήθηκε

Enikos Newsroom

κοινωνία

σύλληψη

Χτύπησε με σφυρί -πάνω σε καβγά- τον 70χρονο συγκάτοικό του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και το σώμα, ενώ του αφαίρεσε δύο τραπεζικές κάρτες. Πρόκειται για άνδρα, 31 ετών, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.

Το επεισόδιο συνέβη, χθες το βράδυ, στο διαμέρισμα του συλληφθέντα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θύτης και θύμα φαίνεται να είναι χρήστες ουσιών, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ενώ ο δεύτερος διέμενε προσωρινά στο συγκεκριμένο σπίτι. Μετά το περιστατικό, ο 70χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα. Κατά τις ίδιες πηγές, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου πέρασαν χειροπέδες στον δράστη και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι δύο τραπεζικές κάρτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία, με την οποία οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Τα συμπτώματα στο πόδι που μπορεί να είναι πρώιμα σημάδια καρκίνου του παγκρέατος

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται σήμερα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Γιατί ενδέχεται να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή τους και τι θα ισχύσει για τον  ...

ChatGPT Atlas: Το νέο πρόγραμμα περιήγησης της OpenAI είναι «90% πιο ευάλωτο» σε επιθέσεις από το Google Chrome – Τι λέει ν...

Πώς είναι σήμερα το «Hotel of Doom» που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν; Ποιες οι φιλοδοξίες του «αύριο»;
περισσότερα
10:20 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Έκλεισε η Εμμανουήλ Μπενάκη – Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 30/10 στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, στο κ...
10:03 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Αστυνομικοί στα μουσεία μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο – Οι «300» που θα προστατεύουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς στην Ελλάδα

Η πρόσφατη άκρως εντυπωσιακή κλοπή στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και το ενδεχόμενο να υπά...
09:50 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε μαγαζί στα Λεχαινά

Στο νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε ανήλικος, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομ...
09:35 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Βγήκαν βόλτα με το αγροτικό και άρχισαν να μπουγελώνουν τους περαστικούς

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29/10 στη Λάρισα, με ένα αγροτικό όχημα που κινούν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς