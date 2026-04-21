Ζελένσκι προς ΗΠΑ: Ασέβεια να πηγαίνουν στη Μόσχα και να αγνοούν το Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θεωρεί «ασέβεια» το γεγονός ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι επισκέφθηκαν τη Μόσχα αλλά όχι το Κίεβο, σε μια περίοδο που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

«Ασέβεια» οι επισκέψεις μόνο στη Μόσχα

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη ρωσική πρωτεύουσα στα τέλη του περασμένου έτους, όταν οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός εντάθηκαν, και ξανά τον Ιανουάριο.

Ο Γουίτκοφ, που έχει ταξιδέψει στη Μόσχα οκτώ φορές, συναντήθηκε επανειλημμένα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, ούτε ο ίδιος ούτε ο Κούσνερ έχουν επισκεφθεί ποτέ το Κίεβο με επίσημη ιδιότητα.

«Είναι ασέβεια να πηγαίνουν στη Μόσχα και όχι στο Κίεβο, είναι απλώς ασέβεια», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του σε ουκρανικό μέσο.

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν σύνθετα ζητήματα μετακίνησης… Αν δεν θέλουν, μπορούμε να συναντηθούμε σε άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Μετατόπιση ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα μέσα στον Απρίλιο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι οι δύο απεσταλμένοι σχεδίαζαν να επισκεφθούν την Ουκρανία, ωστόσο το ταξίδι αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συμμετέχουν στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα που μεταβαίνει στο Πακιστάν για συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, με τον Ζελένσκι να αναγνωρίζει ότι η προσοχή των ΗΠΑ έχει στραφεί στη Μέση Ανατολή.

«Αλλά… σε κάθε περίπτωση, για εμάς είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς», σημείωσε.

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός εντάθηκαν το φθινόπωρο του 2025, όταν αποκαλύφθηκε ότι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονταν πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλάμβανε όρους δυσμενείς για το Κίεβο.

Η Ουκρανία ζήτησε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις και ακολούθησαν αρκετές συναντήσεις και σύνοδοι.

Μέχρι τον Φεβρουάριο, τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο δήλωσαν ότι είχαν καταλήξει σε συμφωνία για ορισμένα «στρατιωτικά ζητήματα», όπως η τοποθεσία της γραμμής του μετώπου και η επιτήρηση της εκεχειρίας, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, σημαντικά ζητήματα παραμένουν άλυτα, όπως η απαίτηση της Ουκρανίας για επιστροφή των παιδιών που, σύμφωνα με το Κίεβο, απελάθηκαν βίαια στη Ρωσία, καθώς και η επιμονή της Μόσχας για «αλλαγή καθεστώτος» στην Ουκρανία.

Αδιέξοδο για το Ντονμπάς και συνέχιση των συγκρούσεων

Το βασικό ζήτημα παραμένει το καθεστώς της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς. Η απαίτηση της Μόσχας για ουκρανικά εδάφη ως αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου είναι απαράδεκτη για το Κίεβο, ενώ καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει.

«Αναζητούμε έναν συμβιβασμό μεταξύ δύο εντελώς αντίθετων θέσεων», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κιρίλο Μπουντάνοφ. «Δεν τον έχουμε βρει ακόμη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, στο τέλος, τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα θα πρέπει να αναγνωρίσουν ένα από τα δύο: είτε θα βρεθεί λύση και θα τελειώσει ο πόλεμος, είτε «θα παραδεχθούμε όλοι ότι δεν βρήκαμε λύση και θα συνεχίσουμε να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον».

Πόλεμος διαρκείας και νέες επιθέσεις

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αποτελεί καθημερινότητα για τους Ουκρανούς εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Μεγάλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, ενώ οι δυνάμεις των δύο πλευρών συνεχίζουν τις μάχες σε ένα εκτεταμένο μέτωπο από το Λουχάνσκ έως τη Χερσώνα.

Πόλεις σε όλη τη χώρα δέχονται τακτικά αεροπορικές επιθέσεις, με τη Ρωσία να χρησιμοποιεί εκατοντάδες drones και πυραύλους που σκοτώνουν αμάχους και προκαλούν ζημιές σε υποδομές.

Μόνο σε μία νύχτα την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 700 drones και πυραύλους σε διαδοχικά κύματα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους.

Πλήγματα της Ουκρανίας και ενεργειακές επιπτώσεις

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές με drones μεγάλου βεληνεκούς, πλήττοντας λιμάνια, εργοστάσια, αποθήκες και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, τουλάχιστον το 20% της συνολικής εξαγωγικής ικανότητας της Ρωσίας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας στις αρχές Απριλίου λόγω αυτών των επιθέσεων.

Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη για τη Ρωσία, καθώς αυξήθηκαν τα έσοδα από το πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι το ΑΕΠ της χώρας συνεχίζει να μειώνεται.